Dividir el alquiler, usar la tarjeta del otro o pagar una deuda conjunta son decisiones cada vez más comunes entre las parejas jóvenes, especialmente en una etapa en la que construir proyectos compartidos va de la mano con ordenar las finanzas. En el marco del Día de San Valentín, Experian Perú, reveló en su estudio Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 2025, que el 70% de los jóvenes se siente preocupado por su situación económica y el 56% no planifica ni registra sus gastos.

A ello se suma que el 30% de los jóvenes ha accedido a algún crédito en los últimos dos años, pero solo el 38% sabe con precisión qué es un historial crediticio. Esto sugiere que una parte importante de las decisiones financieras que hoy se toman aún no cuenta con una base sólida de conocimiento y planificación.

“Compartir gastos o asumir un crédito en conjunto puede ser una buena oportunidad para ordenar las finanzas y avanzar hacia metas comunes, siempre que exista comunicación y acuerdos claros desde el inicio. Entender cómo funciona una tarjeta adicional, cumplir con los pagos o dar seguimiento a un crédito compartido es clave, porque estas decisiones impactan directamente en el historial crediticio personal, incluso cuando se toman en pareja”, explicó Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

5 consejos financieros para construir un futuro en pareja

Con información clara y acuerdos desde el inicio, es posible fortalecer la confianza y cuidar la salud crediticia de cada uno. En ese sentido, Experian recomienda:

Transparencia total sobre ingresos y deudas: conversar abiertamente sobre cuánto gana cada uno, qué deudas tiene y cómo gestiona sus gastos permite tomar acuerdos con mayor claridad y confianza.

conversar abiertamente sobre cuánto gana cada uno, qué deudas tiene y cómo gestiona sus gastos permite tomar acuerdos con mayor claridad y confianza. División clara de responsabilidades de pago: es importante definir quién paga el alquiler, quién los servicios, cómo se dividen las compras del súper. Y más importante aún: qué pasa si uno de los dos no puede cumplir un mes.

es importante definir quién paga el alquiler, quién los servicios, cómo se dividen las compras del súper. Y más importante aún: qué pasa si uno de los dos no puede cumplir un mes. Reglas sobre tarjetas adicionales y créditos compartidos: Es clave establecer límites de gasto, definir para qué se puede usar el crédito (sea una tarjeta de crédito, una tarjeta compartida o un préstamo), y revisar juntos los estados de cuenta.

Es clave establecer límites de gasto, definir para qué se puede usar el crédito (sea una tarjeta de crédito, una tarjeta compartida o un préstamo), y revisar juntos los estados de cuenta. Monitoreo periódico del historial crediticio: es importante que cada uno revise su historial cada mes, incluso si están tomando decisiones juntos. Esto permite detectar problemas temprano y corregir el rumbo antes de que afecte el acceso a créditos futuros.

es importante que cada uno revise su historial cada mes, incluso si están tomando decisiones juntos. Esto permite detectar problemas temprano y corregir el rumbo antes de que afecte el acceso a créditos futuros. Plan de contingencia para imprevistos: deben definir qué hacer si uno pierde el trabajo o si hay una emergencia médica. Tener un plan B evita decisiones impulsivas que afecten el crédito.

Para facilitar este monitoreo, las parejas pueden utilizar Mi Sentinel, una plataforma digital que permite a los peruanos conocer y revisar su historial crediticio, detectar errores o fraudes, y entender cómo sus decisiones financieras están impactando su reputación crediticia.

“Lo más importante es que las parejas entiendan que el historial crediticio es individual, no compartido. Aunque tomen decisiones juntos, cada uno es responsable de su propio perfil financiero. Por eso es fundamental tener acceso a esa información y revisar constantemente”, concluyó Saavedra.