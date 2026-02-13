Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú, indicó que compartir gastos en pareja, o asumir un crédito en conjunto puede ser una buena oportunidad para ordenar las finanzas. Foto: GEC.
Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú, indicó que compartir gastos en pareja, o asumir un crédito en conjunto puede ser una buena oportunidad para ordenar las finanzas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Dividir el alquiler, usar la tarjeta del otro o pagar una deuda conjunta son decisiones cada vez más comunes entre las parejas jóvenes, especialmente en una etapa en la que construir proyectos compartidos va de la mano con ordenar las finanzas. En el marco del Día de San Valentín, Experian Perú, reveló en su estudio Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao 2025, que el 70% de los jóvenes se siente preocupado por su situación económica y el 56% no planifica ni registra sus gastos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding
Perú

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding

Petro-Perú: Entre 954 y 1.550 trabajadores dejarán la empresa según plan de reducción de personal aprobado ayer
Economía

Petro-Perú: Entre 954 y 1.550 trabajadores dejarán la empresa según plan de reducción de personal aprobado ayer

Equans, la empresa detrás de las sedes de los Panamericanos, advierte riesgo en contratos clave, ¿qué proyectos se frenarían?
Perú

Equans, la empresa detrás de las sedes de los Panamericanos, advierte riesgo en contratos clave, ¿qué proyectos se frenarían?

Empresas familiares ganan peso en la economía peruana: concentra más de la mitad de las ventas del país, según estudio
Perú

Empresas familiares ganan peso en la economía peruana: concentra más de la mitad de las ventas del país, según estudio