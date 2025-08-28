Perú cuenta con una industria del gaming en crecimiento, actualmente con 7,8 millones de jugadores, convirtiendo al país en la quinta más grande de Latinoamérica, según Kantar Ibope Media 2025.

El anuncio se da en el marco del Día del Gamer que se celebra cada 29 de agosto. Actualmente, los esports son uno de los pilares más destacados de la industria de los videojuegos, generando ligas profesionales, torneos internacionales y audiencias comparables a las de grandes eventos deportivos tradicionales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Tal ha sido su relevancia que, recientemente, Perú hizo historia en los esports al consagrarse campeón mundial de Pokémon Unite en el Pokémon World Championships 2025. El equipo nacional Perú Unite colocó al país en la élite global de los esports.

Por otro lado, reconocidas marcas a nivel mundial han contribuido a la profesionalización de los jugadores. LG Electronics, por ejemplo, ha sido patrocinador oficial de torneos de esports, como la Esports World Cup (EWC) en 2024 o la League of Legends European Championship (LEC).

La marca electrónica destacó el Día del Gamer ya que pone en manifiesto el poder de una industria que debe ser tomada en serio.

“La influencia de la innovación tecnológica ha transformado la manera en que millones de personas se conectan, compiten y disfrutan del mundo virtual”, remarcó LG.