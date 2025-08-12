El 80% de los menores en Perú esperan recibir al menos tres regalos durante esta fecha Crédito: Cortesía.
Redacción EC
Según datos de , durante la celebración del Día del Niño (tercer domingo de agosto), la compra de regalos de manera online crece alrededor del 50%.

Esta campaña es clave para los comerciantes ya que en fechas como estas, la compra de regalos de manera online crece alrededor del 50%”, explicó Mercado Libre.

Maro Villalobos

La plataforma aseguró que juguetes, consolas y videojuegos serían algunas de las categorías más demandadas en el país.

Asimismo, muchos padres inician sus compras en línea una semana previa a la fecha, priorizando opciones con envíos rápidos y precios accesibles.

Mercado Libre también indicó que, según un estudio de la plataforma KidsCorp, el 80% de los menores en Perú esperan recibir al menos tres regalos durante esta fecha.

