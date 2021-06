Las importaciones de calzado, relojes y licores –productos que más se comercializan en la campaña por el Día del Padre– registraron un aumento importante durante abril y mayo, con respecto al mismo periodo del 2020, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

El Idexcam sostuvo que este resultado indicaría una ligera recuperación en las ventas locales, tanto por canales físicos como virtuales, por ser esta una de las fechas festivas más esperadas del año.

Además, señaló que por este motivo el nivel de comercio se incrementa y se preparan campañas publicitarias con promociones y ofertas para el agasajo respectivo.

En cuanto a calzado, durante abril y mayo del 2021, se importó 1.9 millones de pares valorizados en US$ 22.4 millones, montos que representaron un aumento de 108% y 174% respectivamente en relación al mismo periodo del 2020.

El principal mercado de origen de calzado es China, con 46% de participación durante el 2021. De este país se importó 1.1 millones de pares de calzado (+115%) por US$ 10.2 millones (+204%). Como segundo país de origen se encuentra Vietnam con 30% de participación. De dicho mercado se importaron 341.654 pares (+127%) por US$ 6.8 millones (+188%). En tanto, Indonesia con 13% de cuota de mercado donde se adquirieron 161.301 pares (+321%) por US$ 2,8 millones (+369%).

En tanto, las importaciones de licores reportaron crecimientos en valor CIF como en volumen importado, donde se compraron del exterior 2 millones de litros (+201%) equivalentes a US$ 8 millones (+150%).

El principal mercado proveedor es Reino Unido, con el 21% de participación del monto CIF. Este mercado envió 434.150 litros (+267%) por US$ 1,7 millones (+194%), seguido de Argentina, con una cuota de mercado de 19% tras el envío de 375.427 litros (+84%) por US$ 1.5 millones (+99%). Como tercer proveedor se posiciona Chile, con 460.502 litros (+363%) equivalentes US$ 1.2 millones (+148%).

Así también, se adquirieron 303.710 relojes (1%) por US$ 2.7 millones (+113%), lo que indica que los precios de esta categoría de productos aumentaron. China fue el principal mercado de origen con 286.994 unidades (-3%) por US$ 1.6 millones (+20%); seguido de Suiza, mercado del cual se compraron 835 unidades (+83400%) por US$ 436.047 (+8832%) y de Filipinas se importaron 8.829 unidades por US$ 420.464.

Importaciones que cayeron

El Idexcam identificó otros productos que si bien eran requeridos en estas fechas del Día del Padre ahora su adquisición ha reportado una caída, tanto en valor como en volumen. Se trata de las camisas y corbatas cuyas importaciones disminuyeron considerablemente entre abril y mayo, debido principalmente a la pandemia generada por el COVID-19 y que obligó al trabajo remoto y la prohibición de los eventos sociales.

En el caso de las camisas se tiene que entre abril y mayo del 2021 se importaron 320.800 unidades (-24%) por US$ 1,9 millones (-32%). China representó el 41% de participación CIF con US$ 764.136 (-52%) de valor importado equivalente a 178.564 unidades (-37%). Bangladesh se posicionó como segundo proveedor con US$ 441.254 (+19%) por 52.042 unidades (-4%) e India por su parte vendió al Perú US$ 361.450 (+36%) por 57.820 unidades (+34%).

En cuanto a corbatas, se importaron 7.634 (-59%) de ellas por US$ 15.410 (-43%). China figura como principal mercado de origen, ya que las importaciones desde ese país sumaron US$ 12.227 (-41%) por 7.492 unidades (-59%). Por otro lado, Italia vendió al Perú 88 unidades (+151%) por US$ 2.573 (+114%). Finalmente, Chile envió entre abril y mayo 34 unidades por US$ 372.