Resumen

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Entre las categorías con mayor demanda destacan tecnología y electrodomésticos, especialmente televisores, equipos de sonido y proyectores. (Foto: El Comercio)
Entre las categorías con mayor demanda destacan tecnología y electrodomésticos, especialmente televisores, equipos de sonido y proyectores. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

A pocas semanas de celebrarse el Día del Padre, el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta una campaña con resultados positivos, impulsada principalmente por el efecto comercial de la Copa Mundial 2026, así como estrategias promocionales y facilidades de financiamiento que ayudarán a dinamizar el consumo.

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