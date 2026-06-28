Cada 29 de junio, el Perú reconoce a miles de hombres y mujeres que hacen del mar una fuente de trabajo, desarrollo y esperanza. El Día del Pescador no solo es una fecha para rendir homenaje a quienes enfrentan diariamente las condiciones cambiantes del océano, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sector y la necesidad de seguir fortaleciendo a quienes ayudan a nutrir al país.

La pesca representa una actividad estratégica para el Perú. Además de ser una importante fuente de alimentos e ingredientes marinos de alto valor nutricional, dinamiza la economía nacional y genera oportunidades para miles de familias en todo el litoral. Actualmente, el sector genera alrededor de 250 mil empleos directos e indirectos y articula una cadena de valor que involucra a más de 3,500 micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a servicios logísticos, transporte, mantenimiento e infraestructura.

Sin embargo, detrás de estas cifras existen desafíos que impactan directamente en la vida de los pescadores, especialmente de quienes desarrollan pesca artesanal. Las condiciones climáticas, los riesgos en la mar, la necesidad de mayor capacitación técnica y el acceso a herramientas que permitan realizar una actividad más segura y sostenible siguen siendo temas prioritarios para el sector.

Frente a esta realidad, resulta fundamental impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de las comunidades pesqueras desde un enfoque integral. En esa línea, programas como ¡A Pescar Peruano! vienen avanzando de forma positiva en el trabajo con pescadores artesanales y sus familias. Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad en la mar mediante capacitaciones adaptadas a la realidad de cada puerto pesquero, incluyendo talleres prácticos sobre reparación de motores y navegación a vela, además de promover oportunidades de desarrollo productivo para las comunidades costeras.

El fortalecimiento de la pesca artesanal requiere un esfuerzo articulado entre el sector industrial, las autoridades, las organizaciones locales y las propias comunidades. Apostar por mejores capacidades, seguridad y sostenibilidad no solo beneficia a los pescadores, sino también al desarrollo del país y al futuro de una actividad que forma parte de la identidad y tradición del Perú.

En el Día del Pescador, el reconocimiento debe ir más allá de las palabras. El verdadero desafío es seguir construyendo herramientas y oportunidades que permitan que quienes salen al mar cada día puedan desarrollar su labor en mejores condiciones y con mayores posibilidades de crecimiento para sus familias y comunidades.