De acuerdo con datos de Rappi, durante el último año se registraron un promedio de 330.000 pedidos de pollo a la brasa al mes. Asimismo, durante el Día del Pollo a la Brasa, el volumen de pedidos aumenta en 65% frente a un domingo regular, mientras que el ticket promedio alcanza los S/100.

La evolución también se refleja en las preferencias de los usuarios. Más allá del crecimiento en el volumen de pedidos, la información de la plataforma evidencia cambios en la forma en que los peruanos disfrutan este plato.

“Con el crecimiento de las compras online, las tradiciones no cambian; lo que cambia es la forma en que las personas las viven. El pollo a la brasa sigue siendo uno de los platos más emblemáticos del Perú y, por eso, ocupa un lugar tan relevante dentro de la categoría Restaurantes en Rappi”, señaló Stefano Delfino, Head de Restaurantes de Rappi Perú.

Además del tradicional pollo a la brasa, cada vez son más quienes acompañan sus pedidos con papas nativas, salsas premium, bebidas, postres y opciones de pollos artesanales, ampliando la experiencia alrededor de este clásico de la gastronomía peruana.

“Hoy, la tecnología permite que los usuarios disfruten ese mismo plato insignia desde la comodidad de sus hogares, llevando parte de la experiencia de cada restaurante hasta su mesa, mientras ahorran tiempo en desplazamientos y hacen de la conveniencia un aliado para compartir alrededor de una tradición que permanece intacta”, agregó Delfino.

¿Qué restaurantes son los más solicitados?

De acuerdo con Rappi, restaurantes como Primos Chicken, Don Tito, Pollos Wong y Metro se ubican entre los más solicitados dentro de esta categoría.