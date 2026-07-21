Además del tradicional pollo a la brasa, cada vez son más quienes acompañan sus pedidos con papas nativas, salsas premium, bebidas, postres y opciones de pollos artesanales, ampliando la experiencia. Foto: GEC.
Además del tradicional pollo a la brasa, cada vez son más quienes acompañan sus pedidos con papas nativas, salsas premium, bebidas, postres y opciones de pollos artesanales, ampliando la experiencia. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

De acuerdo con datos de Rappi, durante el último año se registraron un promedio de 330.000 pedidos de pollo a la brasa al mes. Asimismo, durante el Día del Pollo a la Brasa, el volumen de pedidos aumenta en 65% frente a un domingo regular, mientras que el ticket promedio alcanza los S/100.

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