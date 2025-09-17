La Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) indicó que para el Día del Shopping, evento que se llevará a cabo el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, se estima superar los cuatro millones de visitantes y alcanzar un crecimiento superior al 7% en ventas, mientras que la afluencia podría incrementarse en alrededor de 9%. Con ello, proyectan que las ventas de septiembre lleguen a los S/2.950 millones.

“La confianza del consumidor peruano en esta campaña nos motiva a seguir innovando cada año. El Día del Shopping ya no es solo una fecha de descuentos, sino un espacio donde las familias pueden vivir experiencias únicas, disfrutar de la gastronomía y el entretenimiento, y sentir que forman parte de una gran celebración nacional”, señaló José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP.

Además, explicaron que el Día del Shopping 2025 tiene como objetivos dinamizar el comercio minorista y fortalecer la cadena de valor, beneficiando tanto a las tiendas ancla como a los pequeños negocios que forman parte de cada centro comercial.

La oferta comercial de este año será amplia y diversa, con categorías que van desde moda y accesorios, tecnología y electrodomésticos, hasta hogar, muebles, bienestar y deporte. En ese sentido, los consumidores podrán renovar su guardarropa, adquirir equipos tecnológicos y electrodomésticos a precios especiales, dar un nuevo aire a sus hogares o acceder a productos de cuidado personal y vida saludable.

Cabe precisar que en la edición 2024, se registró un incremento de 7% en visitas y 6% en ventas durante septiembre, por lo que la expectativa para este año es aún mayor.

El Día del Shopping reafirma además su carácter descentralizado, con un fuerte impulso en provincias. Ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cajamarca y Huancayo tendrán un rol protagónico en esta edición, demostrando la importancia que han adquirido los centros comerciales del interior del país, que representan el 45% del total nacional y registran niveles de ventas comparables a los de Lima.

En cuanto a las perspectivas del sector, ACCEP informó que durante el primer semestre del 2025 el comercio moderno en el Perú creció más del 5% respecto al mismo periodo del 2024. De mantenerse la tendencia, el segundo semestre podría cerrar con tasas superiores al 8%, lo que permitiría que las ventas de los centros comerciales asociados cierren el año muy cerca de los S/40.000 millones.