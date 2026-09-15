Durante los dos días de campaña, los consumidores podrán acceder a promociones de hasta 70% de descuento en categorías como moda, tecnología, equipamiento del hogar, alimentos, bebidas, supermercados y cuidado personal. (Foto:Julio Cesar Claros Uehara)
Durante los dos días de campaña, los consumidores podrán acceder a promociones de hasta 70% de descuento en categorías como moda, tecnología, equipamiento del hogar, alimentos, bebidas, supermercados y cuidado personal. (Foto:Julio Cesar Claros Uehara)
/ Julio Cesar Claros Uehara
Por Redacción EC

El Día del Shopping está de regreso este sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Para esta edición, la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) proyecta más de 7 millones de visitas y alrededor de S/320 millones en ventas, superando los aproximadamente S/300 millones registrados en la edición anterior. Los consumidores podrán encontrar promociones de hasta 70% de descuento en distintas categorías.

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