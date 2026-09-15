El Día del Shopping está de regreso este sábado 26 y domingo 27 de septiembre. Para esta edición, la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) proyecta más de 7 millones de visitas y alrededor de S/320 millones en ventas, superando los aproximadamente S/300 millones registrados en la edición anterior. Los consumidores podrán encontrar promociones de hasta 70% de descuento en distintas categorías.

“El Día del Shopping regresa con su edición más grande hasta ahora. Este año tendremos más de 90 centros comerciales y cerca de 9,000 tiendas participando en todo el país, lo que demuestra la importancia que ha adquirido esta fecha para el retail y para los consumidores”, señaló José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP.

El regreso de la campaña se da en un contexto favorable para el sector. Durante el primer semestre de 2026, las ventas del retail formal crecieron 11,5%, mientras que para el cierre del año se proyectan ventas superiores a S/40 mil millones.

Durante los dos días de campaña, los consumidores podrán acceder a promociones de hasta 70% de descuento en categorías como moda, tecnología, equipamiento del hogar, alimentos, bebidas, supermercados y cuidado personal.

La campaña contará además con la participación de reconocidas marcas de moda, calzado, accesorios y belleza, entre ellas Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Banana Republic, Gap, Kipling, The North Face, PRÜNE, MOIXX, Bata, NOW, PIERRS, Valencia Leather, Ésika, L’BEL, Hush Puppies, Columbia, GNUINO, KAYSER, SFERA, TANGUIS, SUNTIME, COLLOKY, Porta y Reebok, que ofrecerán promociones especiales durante ambos días.

TE PUEDE INTERESAR: MEF prevé aprobar este viernes subsidio de hasta S/100 mensuales para mototaxistas que usan gasolina

Categorías

Entre enero y junio, el equipamiento del hogar creció 17,2%, las bebidas 16,4% y el cuidado personal 10,7%, reflejando algunas de las categorías que vienen impulsando el desempeño del retail. La moda también tendrá un atractivo particular este año. La categoría de prendas de vestir y calzado creció 6% durante el primer semestre, en un contexto de invierno más corto que generó mayor disponibilidad de inventario y abre oportunidades para los consumidores que buscan renovar su guardarropa antes del verano.

El shopping también se vive fuera de Lima

El Día del Shopping tendrá alcance nacional y las ciudades fuera de Lima vienen mostrando una respuesta especialmente dinámica. En ediciones anteriores, el tráfico durante la campaña creció 21,2% en Arequipa y 19,9% en Chiclayo, por encima del crecimiento registrado en Lima.

Para este año, Arequipa proyecta alrededor de S/17 millones en ventas y 400 mil visitas durante el fin de semana, mientras que Chiclayo espera cerca de S/10 millones en ventas.