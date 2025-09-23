En el marco del Día del Shopping, que se llevará a cabo este 27 y 28 de septiembre, se espera que cinco centros comerciales en Arequipa lleguen a S/2.000 millones de ventas al cierre de 2025.

“Este año ha habido una recuperación del consumo con una consolidación comercial de ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura y Chiclayo”, comentó José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP, al ser entrevistado por Visión Sur TV.

Actualmente, 40 centros comerciales de un total de 88 que están asociados a ACCEP, y que participan en el Día del Shopping 2025, se encuentran fuera de Lima. En ese sentido, Contreras destacó que gracias a la expansión de los centros comerciales, las personas que viven en provincias pueden encontrar diversos establecimientos y servicios en un solo lugar, sin tener que realizar largos desplazamientos.

Contreras destacó también a Arequipa como una región dinamizadora de la economía peruana por su contribución en sectores como minería, agroindustria, ganadería y comercio.

Sobre lo que se espera del Día del Shopping, Contreras explicó que las familias arequipeñas podrán encontrar atractivos descuentos de hasta 70%, promociones en cines, y diferentes actividades que ofrecerán los centros comerciales Mallplaza (Cayma) y Real Plaza (Cayma), Mall Aventura (Porongoche), Outlet Arauco (Lambramani) y Cenco Arequipa (Cerro Colorado).

Cabe destacar que ACCEP proyecta que los centros comerciales asociados al gremio podrían cerrar el 2025 con ventas cercanas a los S/40.000 millones.