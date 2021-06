Conforme a los criterios de Saber más

El apoyo a los microemprendedores con créditos productivos es fundamental para su crecimiento, confirma un reciente reporte de Financiera Confianza, parte de la Fundación Microfinanzas BBVA.

En su último análisis, se evidencia que esta herramienta financiera ha permitido el incremento de ventas de estos negocios en 25,5% en el 2021, un incremento de 4,2 puntos porcentuales (pp) respecto al año pasado.

Este efecto también se ha percibido en los registros de los excedentes mensuales promedio de los negocios, que anotaron un aumento de 16,4%, un 2,2 pp más que el año pasado.

Luis Germán Linares, CEO de Financiera Confianza, explicó que, en el segmento de los microemprendedores, las finanzas de los negocios están directamente relacionadas a las de estas familias.

Por ello, el avance de estos negocios se traduce en progreso, pues –según información de la cartera de la financiera– el 70% de los clientes se encuentra en estado de vulnerabilidad.

De acuerdo con el reporte de Financiera Confianza, al segundo año que los microemprendedores continúan con créditos se reduce considerablemente la pobreza. Aunque en el comparativo del 2020 contra el 2021 la incidencia se redujo por el efecto de la pandemia.

Linares también destacó que, en el marco de la crisis económica, los microemprendedores le han dado una mayor relevancia a los ahorros, así como también a la tenencia de seguros.

Este último producto se incrementó en dos puntos porcentuales respecto al año pasado, lo que refleja “una mayor conciencia en los clientes de la importancia de la protección”, refiere el reporte.

PENDIENTES

Linares indicó que otros motores de impulso para los microemprendedores, en la actualidad, apuntan a la ejecución y éxito de políticas gubernamentales que cubran este rubro y al avance en la vacunación.

“Nuestros clientes están en la base de la pirámide económica. Por lo tanto, dependen de la reactivación en el país. Aunque algunos rubros tienen mayor impacto. Ya está demostrado que, por ser economías de subsistencia, este segmento sale a conseguir sus ingresos”, señaló.

A su turno, Arturo García Villacorta, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, observó que, durante la pandemia, no se haya considerado un plan de mayor alcance dentro de las microempresas, pues alrededor del 50% de estas son informales y, por ende, no accedían a los créditos de los programas de apoyo empresarial ejecutado.

En esta línea, indicó que, para el presente proceso de recuperación, el Estado y otros organismos deberían “hacer un esfuerzo” para apoyar a los negocios que lograron no quebrar, debido a las necesarias restricciones para evitar el brote de la pandemia.

Otro aspecto que indicó García es que existe un problema de productividad en este segmento, así como también espacios muy amplios por abordar en innovación, tecnología y similares.

Al respecto, Arturo Ramos, Business Head de Región Andina en GeoPagos, resaltó que, desde el inicio de la pandemia en el país, las transacciones de los negocios sin usar el efectivo se ha duplicado.

“El que más ha crecido es el ‘contactless’. Esto representaba entre el 5% y 10% de las transacciones antes de la pandemia. Ahora, la cifra ha crecido hasta en cuatro veces”, indicó Ramos.

PAGOS SIN EFECTIVO

Entre marzo del 2020 y el del 2021, las transacciones vía diferentes soluciones de pago crecieron en 114%. Esto se explica en el esfuerzo de los comerciantes para mantener sus empresas a flote, dijo Ramos.

El ejecutivo indicó que los comercios donde más se utilizaron soluciones de pago digitales fueron los locales de comida.