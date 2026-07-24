El Día Nacional del Pisco se festeja el cuarto domingo de julio. (Foto: Andina)
El Día Nacional del Pisco se festeja el cuarto domingo de julio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

En el marco del Día Nacional del Pisco, que se celebra el cuarto domingo de julio, el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que entre enero y mayo de 2026 la producción de pisco alcanzó 3.345.416.89 litros, lo que representa un crecimiento de 24,28% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se produjeron 2.691.866.43 litros. En términos absolutos, ello significó una producción adicional de 653.550.46 litros.

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