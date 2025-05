Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, se refirió al crédito suplementario, medida que, según el titular del MEF, permitirá ahorrar en el gasto del Poder Ejecutivo y trasladar recursos de inversión a municipalidades distritales o regionales.

Señaló que se está trabajando para que esté listo en el Congreso antes del 28 de julio. “Estamos trabajando para que esté presente en el Congreso antes del 28 de julio. La prioridad del crédito suplementario es dar continuidad a las obras”, explicó Reyes en el marco del Día1 Summit 2025.

“Es una lógica de controlar el gasto. Ahí vas descubriendo quién sí avanzó y quien no. El que no avanzó, en algunos casos, simplemente no le das más plata, y en muchos casos, que lo vamos a hacer ahora, le vamos a quitar algo de plata. Estamos haciendo este proceso de recorte de lo que no se va a ejecutar en los ministerios primero y luego con los gobiernos regionales”, aclaró Pérez Reyes.

Respecto al Impuesto de Promoción Municipal (IPM), principal fuente del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), sostuvo que el tema no es si sube o no (el IPM), sino ayudar a aquellas municipalidades que no ejecutan bien el presupuesto.

“El tema no es si el IPM sube o no, porque a veces al subir el IPM va a ayudar a que algunas municipalidades pequeñas, que tienen 1200 o 1500 habitantes puedan tener un poco más del presupuesto que tienen hoy, porque la mayor parte de ellas reciben el mínimo. Algunas municipalidades van a recibir un poco más, pero ese 2% adicional es para inversiones”, subrayó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabe precisar que la ley que modifica la estructura del IGV, plantea reducir este concepto del 16% al 14% y aumentar de forma progresiva de 2 al 4% el IMP. “Lo que hay que hacer es ayudar a aquellos municipios que no ejecutan bien el presupuesto. Lo que no podemos decir es ‘como no ejecutan, no les des plata’. Lo que hay que trabajar son con los malos, los buenos están haciendo bien su trabajo”, precisó.

Finalmente, adelantó que en conversaciones con el Consejo de Ministros, se está optando por sacar una norma que precise que este aumento del IPM tiene que ir a inversiones que resuelvan problemas sociales.