Resumen

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Gremios empresariales analizan el contexto del país en el marco electoral, los desafíos y la visión del sector empresarial. (Foto: Hugo Pérez)
Gremios empresariales analizan el contexto del país en el marco electoral, los desafíos y la visión del sector empresarial. (Foto: Hugo Pérez)
Por Redacción EC

El semanario económico Día1 celebrará su aniversario 22 con el ‘Día1 Summit 2026’, que se realizará este 14 de mayo.

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