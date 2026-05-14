El semanario económico Día1 celebrará su aniversario 22 con el ‘Día1 Summit 2026’, que se realizará este 14 de mayo.

El evento se lleva a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. En ese sentido, cobran relevancia los espacios de análisis sobre el escenario económico y político, así como la construcción de propuestas que orienten al próximo gobierno en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

Por ello, el Día1 Summit 2026 ha incluido en su agenda el bloque ‘El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento’. El próximo gobierno asumirá las riendas del país en julio y tendrá el desafío de impulsar el crecimiento económico, reducir el déficit fiscal heredado del período anterior y mejorar la calidad de vida de la población.

El evento se llevará a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

La mesa de diálogo contó con la participación de representantes de distintos gremios empresariales, entre ellos Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Jorge Zapata, presidente de la Confiep; Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); y Enrique Gubbins, presidente de ComexPerú.

Estas son algunas frases que nos dejó el panel:

Felipe James, presidente del SNI

“La inseguridad y la delincuencia se ha convertido en el principal factor de riesgo para el empresariado”.



Jorge Zapata, presidente de Confiep

“El presupuesto de la República ha crecido 36 veces desde el año 92, es una barbaridad. Con ese presupuesto no deberíamos tener los niveles de desatención que tiene la población”.



Jessica Luna, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)

“En nombre del pueblo se hacen cosas terribles. Se destruye la tecnocracia, se destruyen las instituciones”.



Enrique Gubbins, presidente de ComexPerú

“El mayor riesgo empresarial es que la narrativa de que el modelo no funciona siga creciendo y se establezca como cierta”.



El conversatorio también es transmitido a través de las redes sociales de El Comercio, con el objetivo de que el público conozca la visión de los líderes empresariales sobre la ruta que debería seguir el próximo gobierno a partir del 28 de julio.