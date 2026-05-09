Resumen

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El evento se llevará a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO
El evento se llevará a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO
/ ALESSANDRO CURRARINO
Por Redacción EC

El semanario económico Día1 celebrará su aniversario 22 con el ‘Día1 Summit 2026’, que se realizará este 14 de mayo.

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