El semanario económico Día1 celebrará su aniversario 22 con el ‘Día1 Summit 2026’, que se realizará este 14 de mayo.

El evento se llevará a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. En ese sentido, cobran relevancia los espacios de análisis sobre el escenario económico y político, así como la construcción de propuestas que orienten al próximo gobierno en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

Por ello, el Día1 Summit 2026 incluirá en su agenda el bloque ‘El Perú que viene: del proceso electoral a la agenda de crecimiento’. El próximo gobierno asumirá las riendas del país en julio y tendrá el desafío de impulsar el crecimiento económico, reducir el déficit fiscal heredado del período anterior y mejorar la calidad de vida de la población.

El evento se llevará a cabo en un contexto marcado por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la expectativa por la definición del panorama político en junio. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

La mesa de diálogo contará con la participación de representantes de distintos gremios empresariales, entre ellos Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Jorge Zapata, presidente de la Confiep; Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); y Enrique Gubbins, presidente de ComexPerú.

El conversatorio también será transmitido a través de las redes sociales de El Comercio, con el objetivo de que el público conozca la visión de los líderes empresariales sobre la ruta que debería seguir el próximo gobierno a partir del 28 de julio.