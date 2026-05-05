En un contexto político marcado por el retorno al sistema bicameral, el Día1 Summit 2026, el evento principal de nuestro suplemento de negocios, pondrá sobre la mesa uno de los temas clave para el futuro del país: la agenda económica del nuevo Congreso.

El encuentro se realizará el 14 de mayo en el Hotel Westin y reunirá a actores políticos y analistas para discutir los principales desafíos del Perú en medio del proceso electoral.

Uno de los paneles centrales estará enfocado en el funcionamiento y las prioridades del nuevo Parlamento bicameral, con la participación de figuras electas de ambas cámaras como Martha Chávez, de Fuerza Popular; y Jaime Delgado, de Ahora Nación; virtuales senadores. También, Diethell Columbus, de Fuerza Popular; Rossana Alayzar, del Partido del Buen Gobierno; y Roxana Rocha, de Renovación Popular; potenciales diputados. El panel será moderado por el periodista de El Comercio, Martin Hidalgo.

En un contexto político marcado por el retorno al sistema bicameral, el Día1 Summit 2026, el evento principal de nuestro suplemento de negocios, pondrá sobre la mesa uno de los temas clave para el futuro económico del país: la agenda del nuevo Congreso. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Nuevo Congreso: composición y reglas del juego

Al inicio de la sesión, Hidalgo presentará y analizará la conformación del nuevo Congreso, quiénes lograron superar la valla electoral y qué factores explican el nuevo balance de fuerzas políticas.

Asimismo, se abordarán las reglas básicas del sistema bicameral, un cambio estructural en la organización del Poder Legislativo que redefine la dinámica de aprobación de leyes, la relación entre ambas cámaras y el peso político de cada una.

El panel también buscará responder una pregunta clave para el sector empresarial: ¿qué tipo de agenda económica puede esperarse del nuevo Congreso y cómo influirá en el clima de inversión?

En un contexto político marcado por el retorno al sistema bicameral, el Día1 Summit 2026, el evento principal de nuestro suplemento de negocios, pondrá sobre la mesa uno de los temas clave para el futuro económico del país: la agenda del nuevo Congreso. / HUGO PEREZ

El Día1 Summit 2026 se desarrollará en un momento decisivo, marcado por la cercanía de la segunda vuelta presidencial y la instalación de un nuevo Parlamento. En ese contexto, el evento apunta a ofrecer herramientas para comprender el escenario político-económico, identificar riesgos y anticipar el impacto de las decisiones públicas en la economía para la toma de decisiones.

El encuentro forma parte de las actividades por el aniversario del suplemento Día1, que este 2026 cumple 22 años. El Summit, en su tercera edición, se sigue consolidando como un espacio de diálogo entre el sector público y privado, un espacio relevante en un entorno de alta incertidumbre.