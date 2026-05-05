Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El evento se realizará el 14 de mayo en el Hotel Westin.
El evento se realizará el 14 de mayo en el Hotel Westin.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ Hugo
Por Redacción EC

En un contexto político marcado por el retorno al sistema bicameral, el Día1 Summit 2026, el evento principal de nuestro suplemento de negocios, pondrá sobre la mesa uno de los temas clave para el futuro del país: la agenda económica del nuevo Congreso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.