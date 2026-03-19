La congresista de Avanza País, Diana Gonzáles, sostuvo que el predictamen que introduce cambios al régimen de concesiones mineras, aprobado el último miércoles 17 por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, es un aprovechamiento político.

En entrevista para el programa de YouTube de El Comercio, Tenemos que Hablar, la candidata a diputada en las próximas elecciones, señaló que Roberto Sánchez, quien preside la Comisión, es él verdadero “presidente en la sombra”.

“Se aprobó la página 47 del plan de gobierno de Juntos por el Perú, que es la bancada que preside la Comisión de Energía y Minas, impulsado por Roberto Sánchez, que como se lo he dicho personalmente, él es el verdadero presidente en la sombra. Él hace y deshace en la Comisión, lo que hemos tenido ayer ha sido un aprovechamiento político de la Comisión de Energía y Minas”, explicó.

La congresista indicó que la Comisión ha sido mesa de partes de este partido político. “No han tenido la más mínima vergüenza. Yo no me niego al debate, hay que debatir, pero no de esta manera, no aprovechando la Comisión para meter su plan de gobierno en pleno proceso electoral, en pleno cambio de gabinete. Lo único que yo pedía era invitar a los especialistas sobre la materia y abrir el debate”.

Gonzáles advirtió que este dictamen es populista y absurdo. Entre los cambios más resaltantes se busca la reducción del plazo para que una concesión minera entre en producción o acredite una inversión a 15 años. Actualmente, la normativa permite mantener concesiones hasta por 30 años.

PUEDES VER: Indecopi sanciona a Scotiabank por vender auto de clienta mientras negociaba su refinanciamiento

“Lo que este dictamen dice en primer lugar son mentiras, es populismo puro y duro. Es un dictamen absurdo por donde lo veas. Ellos siempre tienen la narrativa de que todo el territorio nacional está concesionado y por eso no hay espacio para sus queridos hermanos mineros, hoy informales y 50.000 ilegales. Por otro lado, lo que este dictamen busca es que ya no sea en un plazo de 30 años el tema de las concesiones, sino reducirlo a 15 años”, agregó.

Finalmente, la congresista subrayó que con este predictamen aprobado ahuyentarán a la inversión privada y el Perú terminará como Bolivia. “El Banco Mundial ha dicho que para llevar a cabo un proyecto minero formal se necesita aproximadamente 25 años. El Instituto Peruano Economía dice 45 años. Entonces, nos quedamos cortos con las cifras. Lo que vamos a hacer con esto es ahuyentar la inversión privada. Yo creo que el objetivo de estos señores es que Perú termine como Bolivia, porque a eso nos están llevando con este dictamen”.