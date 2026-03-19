Resumen

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El texto recibió 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Foto: Andina.
El texto recibió 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La congresista de Avanza País, Diana Gonzáles, sostuvo que el predictamen que introduce cambios al régimen de concesiones mineras, aprobado el último miércoles 17 por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, es un aprovechamiento político.

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