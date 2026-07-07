Diego Macera resaltó que, ante este fenómeno, es lo más urgente que va a tener que atender el siguiente gobierno de Keiko Fujimori. Foto: GEC.
Diego Macera resaltó que, ante este fenómeno, es lo más urgente que va a tener que atender el siguiente gobierno de Keiko Fujimori. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Diego Macera, miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y director del Instituto Peruano Peruano de Economía (IPE) advirtió que los efectos del fenómeno de El Niño en el país tendrán un impacto en la economía nacional.

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