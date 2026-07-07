Diego Macera, miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y director del Instituto Peruano Peruano de Economía (IPE) advirtió que los efectos del fenómeno de El Niño en el país tendrán un impacto en la economía nacional.

En entrevista para RPP, el economista indicó que, este año, la proyección de crecimiento económico estaría por encima del 4%, pero debido al evento climático la probabilidad es que se llegue cerca al 3,4%.

“La expectativa hoy es que el Perú crezca cerca de 3,4% este año, que no es un mal número, ojalá pudiera haber sido más, si hubiéramos aprovechado mejor los precios de los minerales que tenemos”, señaló Macera.

“El fenómeno de El Niño en particular, vamos a ver cómo se desarrolla, qué tan fuertes son las lluvias, pero podría estarnos costando entre medio punto y un punto del PBI del crecimiento este año. En otras palabras, si es que no hubiéramos tenido el fenómeno del Niño y con la velocidad que lleva hoy la economía, las proyecciones muy posiblemente estarían hoy por encima del 4%, en vez del 3,4, 3,5 que llevamos ahora”, explicó en RPP.

Asimismo, consideró que el El Niño Costero impactará en sectores económicos como la agricultura y la pesca. Además, estimó que habría un incremento “temporal” del precio de los alimentos.

“Los impactos vienen principalmente por los sectores de agricultura, sobre todo en la costa norte, aunque no es lo único, y también por el lado de pesca, que también se ve resentido. El impacto directo va a depender mucho de dónde estemos. En costa norte, evidentemente, el riesgo viene por inundaciones, viene por el huaico, viene por destrucción de propiedad y el riesgo a la vida que eso supone. En otras zonas del país, esto se puede sentir más quizás por el lado de precios. Es común que cuando tenemos este tipo de fenómenos, de disrupciones, algunos precios de los alimentos pueden subir, lo hemos visto en períodos anteriores”, agregó.

Finalmente, resaltó que, ante este fenómeno, es lo más urgente que va a tener que atender el siguiente gobierno de Keiko Fujimori. “Hoy lo urgente es que el gobierno trate de compensar algo de tiempo perdido de los últimos años, en avanzar obras de inversión que prevengan los peores efectos de las lluvias, sobre todo en costa norte”.