A luz de los últimos acontecimientos políticos, para el director del IPE, el escenario económico base no debería cambiar mucho si la situación de conflictividad social se mantenga bajo control.

- ¿Cuál es la afectación a largo plazo que tiene la situación política en el país?

Ese es el principal problema. A corto plazo probablemente no veamos mucho impacto económico o casi nada con la vacancia, pero esto es un síntoma de una enfermedad que arrastramos como país y que sin duda nos cuesta crecimiento. La imagen que proyectamos es pésima. Y no es solo un punto teórico a futuro: lo vivimos ya hoy. El Perú debería estar creciendo, como caminando, más de 4%. Pero la volatilidad política y la falta de capacidad estatal nos ha costado crecimiento, y eso a su vez nos cuesta inversión, empleo y puntos de pobreza.

- ¿Debemos preocuparnos por el crecimiento y el déficit?

No creo que las proyecciones en esos indicadores se muevan mucho, pero hay dos matices. El primero es que el crecimiento del PBI potencial -cerca de 3% anual- es la mitad de lo que era hace una década, y es justamente este tipo de volatilidad política innecesaria lo que posiblemente explica buena parte de la caída. Sobre el déficit, a mí me preocupa que la irresponsabilidad fiscal que ha mostrado el Congreso se extienda ahora también al MEF. No es que el MEF haya sido en el gobierno anterior el guardián fiscal de antes, pero al menos algo de contención había.

- ¿Qué tanto los mercados internacionales absorben el riesgo político del Perú? Hoy, el bono peruano casi no tuvo variación.

Creo que ya es evidente que nos hemos malacostumbrado a este tipo de situaciones. Ahora, dado que el nuevo presidente no es un persona radical ni antisistema, la percepción -desde dentro y desde fuera- es que el escenario base económico no debería cambiar mucho, siempre que la situación de conflictividad social se mantenga bajo control. La falta de un gabinete por supuesto que genera incertidumbre por ahora, y ojalá haya buenos nombres pronto.

- ¿Cómo afecta esta situación al tipo de cambio? El dólar viene debilitándose desde el inicio del año.

Hay otras corrientes que lo impactan más. Por ejemplo, lo que sucede en EE.UU., las expectativas del precio del cobre, el retiro de los fondos de AFP, las tasas de interés, o los flujos de financiamiento del mercado de capitales. Esto no debería tener un impacto mayor.