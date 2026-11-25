En conversación con El Comercio en CADE Ejecutivos 2026, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), remarcó que la economía peruana podría estar entrando en un ciclo de recuperación de la inversión privada que, de mantenerse las condiciones actuales, se extendería por varios años. Aunque el fenómeno de El Niño representa uno de los principales riesgos para el 2027 y podría provocar caídas de la actividad económica en algunas regiones del norte, consideró que el dinamismo de la demanda interna, el empleo formal y la inversión ofrece una base favorable para el crecimiento.

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- El MEF actualizó sus proyecciones de crecimiento y las ajustó a 3,1% para este año y 3,4% para el 2027. ¿Cómo evalúa esta revisión?

Me parece positivo que el MEF tenga actualizaciones más regulares y oficiales de sus proyecciones. Ojalá pudiera institucionalizarse una revisión adicional durante el año, como hace el Banco Central de Reserva (BCR), que publica su Reporte de Inflación cada tres meses. Actualmente, el MEF actualiza sus estimaciones principalmente en abril y con el Marco Macroeconómico Multianual. Incorporar una revisión hacia noviembre permitiría tener una visión más oportuna. En este caso, además, hay una justificación: el fenómeno de El Niño está presentando un escenario más complicado del que se preveía cuando se elaboró la última actualización. Me parece prudente que el MEF proyecte un crecimiento de 4% a partir del 2028. Es cierto que muchos economistas esperarían un rebote posterior al fenómeno climático que podría acercarnos a tasas de 4,5% o incluso 5%, dependiendo de las condiciones internacionales. Sin embargo, las proyecciones del MEF sirven de base para elaborar los presupuestos públicos. Por eso, en ese horizonte, es mejor ser cautos.

- ¿La actualización de las proyecciones no debió realizarse antes de que se aprobara el presupuesto público?

Este ha sido un año complicado para el presupuesto porque el MEF asumió funciones en agosto. Ha tenido que avanzar con el tiempo en contra: primero publicar el Marco Macroeconómico Multianual y, poco después, presentar el proyecto de presupuesto. Creo que buena parte de la visión que el equipo económico tenía está contenida en el presupuesto, pero durante el proceso se tuvieron que hacer adecuaciones para responder a la emergencia del fenómeno de El Niño. Ahí están, por ejemplo, los S/18.000 millones adicionales. El MEF ha denominado a este gasto como contracíclico. Entiendo la necesidad de atender a las familias afectadas y financiar acciones de emergencia, pero no sé si el término es el más preciso desde una perspectiva macroeconómica. Con una demanda interna que crece entre 5% y 6%, una política propiamente contracíclica implicaría más bien moderar el impulso económico, no expandirlo. Lo que se está planteando es un gasto más focalizado: transferencias y bonos para familias vulnerables, además de recursos para mantenimiento y atención de emergencias. Por su tamaño como porcentaje del PBI, es un paquete menor frente a los que se implementaron en el 2023 o el 2017. Eso no significa que no sea necesario, sino que no tiene la magnitud suficiente para considerarse propiamente contracíclico.

El director del Instituto Peruano de Economía (IPE) consideró que el dinamismo de la inversión podría extenderse hasta el 2027, pese a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. (Foto: Diario El Comercio) / JOEL ALONZO

- Pese al impacto esperado de El Niño, la inversión privada mantiene proyecciones de crecimiento importantes para el 2027. ¿Considera que podrá sostener ese dinamismo?

La inversión privada es uno de los componentes más volátiles y difíciles de proyectar. Puede registrar caídas de 10% en un año y crecimientos de 10% o 20% en otro, algo que no ocurre con la misma intensidad en el consumo privado o la inversión pública. En la última actualización del BCR, la proyección de crecimiento de la inversión privada estaba en 8,5%, mientras que el MEF estimaba 7,5%. Sin embargo, si la economía recupera fuerza en el segundo semestre, no veo mayor motivo para que no podamos volver a crecer a tasas de dos dígitos. Es muy fácil equivocarse por dos o tres puntos porcentuales en esta variable. Pero, si las cosas se hacen razonablemente bien, podríamos tener un tercer año consecutivo de crecimiento de la inversión privada en el 2027.

- ¿Qué explica esta recuperación de la inversión? ¿Estamos recuperando proyectos que quedaron postergados?

En buena medida, sí. Hubo mucha inversión privada embalsada que no se concretó cuando debía hacerse, entre el 2020 y el 2022, por la pandemia y el ruido político. Muchas empresas que podían haber invertido prefirieron esperar. Lo que hemos visto desde el 2025 es, en buena cuenta, ponerse al día. Eso contribuyó a que la inversión privada creciera 10% el año pasado. Para este año deberíamos cerrar cerca de 14% y, ojalá, el próximo volvamos a tener un crecimiento de dos dígitos. Si logramos ese resultado, ya serían tres años consecutivos de expansión de la inversión privada a tasas de dos dígitos. Y si en el 2028 y el 2029 se concreta el rebote posterior al fenómeno de El Niño, podríamos hablar de cuatro o cinco años consecutivos de crecimiento en esos niveles. Eso sí puede empezar a cambiar el país y darle un desarrollo más estructural y sostenido, parecido al que tuvimos en el periodo 2012-2014. Además, varios indicadores administrativos muestran que estamos atravesando un ciclo bastante dinámico: la recaudación del IGV, el crédito, las importaciones de bienes de consumo y de capital, los despachos de cemento y el empleo privado formal. Hay señales de una actividad económica fuerte, similar a la que vimos hace 14 o 15 años, durante el anterior superciclo.

-Y ese dinamismo responde principalmente a la inversión privada.

La inversión privada es la que empieza a mover la bola de nieve. Empresarios grandes y pequeños, nacionales y extranjeros, que traen capital, apuestan y desarrollan proyectos en turismo, agricultura, construcción y otros sectores. Esa inversión impulsa la demanda interna y ayuda a sostener el crecimiento económico. El presidente del BCR ha señalado que El Niño es uno de los principales riesgos para el próximo año.

- ¿Podríamos tener contracciones económicas en algunas regiones?

No sé si el concepto de recesión técnica aplica estrictamente a una región, pero sí podríamos tener zonas de la costa norte con una contracción del producto durante el primer trimestre del próximo año. No sería sorprendente que Piura, Tumbes, La Libertad o Lambayeque registren caídas en su actividad económica. El impacto dependerá de cómo evolucione el fenómeno y de cuánto afecte la producción y las actividades económicas de esas regiones.

El director del Instituto Peruano de Economía (IPE) consideró que el dinamismo de la inversión podría extenderse hasta el 2027, pese a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

-En ese escenario, ¿cómo ve las perspectivas de pobreza monetaria? ¿Podríamos recuperar pronto los niveles prepandemia?

Todavía hay cierto debate sobre cómo terminará la cifra de pobreza de este año. No la conoceremos hasta mayo del próximo año. Sin embargo, yo soy más bien de la opinión de que la pobreza podría reducirse ligeramente. Por el lado positivo, la creación de empleo formal en la agricultura ha sido buena, al igual que el desempeño del sector construcción y el avance de la demanda interna. Por el lado negativo, tenemos los efectos del fenómeno de El Niño, el impacto en actividades como la pesca y la inflación, especialmente en energía y alimentos, que es lo que más afecta a las familias vulnerables. Si ponemos ambos factores en la balanza, mi apuesta es que el resultado neto sería ligeramente positivo. Es todavía una estimación especulativa, pero esperaría que la pobreza sea menor que la registrada en el 2025.

-¿Qué condiciones tendrían que darse para que el 2027 termine siendo un buen año para la economía?

Esperaría que la segunda mitad del 2027 sea mejor. Las expectativas se han debilitado un poco en los últimos meses, principalmente por el fenómeno de El Niño. Pero, felizmente, este no es un problema estructural ni permanente: va a pasar. ¿Qué nos puede quedar después? Ojalá un entorno internacional favorable, con buenos precios del cobre y del oro, un escenario global más tranquilo y precios de la energía más bajos. También esperaría que el Gobierno, con más tiempo en funciones, esté más empoderado y pueda implementar algunas de las reformas que se planteó inicialmente, pero que no llegaron a concretarse. Si se dan esas condiciones, podríamos tener un rebote interesante durante el segundo semestre del 2027 y llegar en una mejor posición al 2028, incluso para superar el crecimiento de 4% que proyecta el MEF.