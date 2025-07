El Perú cuenta con más de dos millones de pequeñas y medianas empresas, un sector clave para la economía nacional. Sin embargo, muchas de ellas aún enfrentan dificultades para integrar herramientas tecnológicas de forma estratégica. Con el objetivo de discutir esta problemática, El Comercio y Movistar Empresas reunieron a expertos del sector público, privado y empresarial en la mesa digital “El Despegue Digital de las Pymes: retos, avances y oportunidades”, donde se analizaron los principales resultados del Sondeo de Adopción Digital Pyme 2025.

Entre los hallazgos más relevantes del estudio se reveló que el 96% de las pymes considera que la digitalización es relevante o muy relevante, frente al 46% registrado hace cinco años. No obstante, solo el 46% la aplica de forma activa. La brecha más marcada es el conocimiento: el 73% de las empresas reconoce no saber qué herramientas utilizar ni contar con el talento adecuado. En cuanto a tecnología avanzada, solo el 14% de las pymes usa inteligencia artificial con conocimiento real, y un 87% declara no saber cómo implementarla. Además, el 42% afirma usar IA, pero de ese grupo, solo una tercera parte sabe hacerlo con criterio técnico.

En temas de ciberseguridad, el 61% de las pymes grandes la prioriza, mientras que solo el 22% de las pequeñas la considera esencial, a pesar de que 5 de cada 10 empresas ha enfrentado ciberataques en el último año. La adopción de soluciones en la nube muestra una brecha similar: el 38% de las pymes grandes la utiliza, frente a solo el 10% de las pequeñas. En atención al cliente, solo el 12% de las pequeñas pymes digitaliza este proceso, frente al 26% de las grandes. Estos datos reflejan un camino aún desigual hacia una digitalización integral.

Sergio Vera, gerente de Marketing B2B de Movistar Empresas, destacó que “la digitalización es más que el uso de redes sociales. Es un proceso integral que puede transformar áreas de ventas, atención al cliente y operaciones, generando mayor productividad y valor a largo plazo”. Agregó que “aunque el 42% de las pymes ya usa inteligencia artificial, solo el 14% afirma saber cómo hacerlo correctamente; el resto lo implementa de forma intuitiva, con el riesgo de desperdiciar recursos”.

Desde una mirada de política pública, Ana María Choquehuanca, expresidenta de PYME PERÚ y exministra de la Producción, advirtió que “no basta con tener dinero. Si no se tiene acceso adecuado a herramientas eficientes, especialmente pensando en la internacionalización, el proceso se vuelve complejo. El primer paso es saber usar bien la tecnología y contar con el talento adecuado para ello”.

Por su parte, Nadim Álvarez, gerente de Soluciones Verticales en Huawei Latinoamérica, enfatizó que “de nada sirve desarrollar tecnología si no se invierte en las personas que la usan”. Explicó que una de las principales brechas es la falta de inversión en talento por miedo a una supuesta “fuga”, lo que impide que las empresas construyan capacidades internas sostenibles. También destacó que muchas organizaciones, a pesar de contar con tecnología de punta, siguen dependiendo de hojas de cálculo y presentaciones básicas para operar.

La voz empresarial estuvo representada por Juan Esteban Espinoza, director de TI del Grupo Lucky, quien señaló que “el liderazgo es clave en este proceso. Los líderes deben asumir la transformación digital como una prioridad y trabajar en dos frentes: procesos y cultura”. Añadió que la automatización permite optimizar recursos, reducir costos y reorientar talentos internos hacia tareas de mayor valor.

Finalmente, los participantes coincidieron en que la digitalización debe ir de la mano con una conectividad robusta y estrategias de ciberseguridad. Sin embargo, solo el 20% de las pymes afirma contar con una estrategia de protección efectiva. Como respuesta, Movistar Empresas ha lanzado iniciativas como su Academia de Innovación Digital, la cual ya ha capacitado a más de mil pymes y busca seguir expandiéndose hacia las regiones del país.

Accede al Sondeo de Adopción Digital Pyme 2025 aquí: https://forms.office.com/e/fjcdqU1iXW

