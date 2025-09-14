La presidenta Dina Boluarte expresó el respaldo del Gobierno al octavo retiro en los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), tras coordinar con el ministro de Economía y Finanzas y en atención a la legítima preocupación de millones de trabajadores peruanos.

“El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP es el dinero de la familia que trabaja; por lo tanto, son ellos quienes deben decidir en qué momento lo requieren y en qué lo utilizan para el bienestar de sus hogares”, manifestó la mandataria durante la celebración del Día de la Familia en el Encuentro Familias con Punche, donde compartió con niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, hombres y mujeres de diversas regiones del país.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En ese marco, la jefa de Estado reafirmó el compromiso de su gobierno con la sostenibilidad del sistema previsional y la estabilidad de la economía nacional. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a evaluar con responsabilidad su situación personal, pensando siempre en la seguridad de su futuro.

“Mientras más recursos logremos recaudar como Estado y mayores sean los aportes a la caja fiscal, actuaremos con responsabilidad para garantizar una jubilación con mejores expectativas”, subrayó.

Asimismo, aseguró que su gobierno está enfocado en consolidar la economía, destrabar proyectos y abrir las puertas a las inversiones que generan empleo y desarrollo para el país.