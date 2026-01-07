Ángel Delgado Flores, director del proyecto reestructuración Petro-Perú de Proinversión se refirió al proceso de reestructuración de la petrolera estatal, iniciativa orientada a mejorar su gestión y operar con mayor eficiencia.

Flores reiteró que el proceso no contempla una privatización de la compañía, sino la puesta en valor de sus activos mediante una reorganización patrimonial y una gestión más eficiente.

“Descartamos completamente la privatización de Petro-Perú. El objetivo es poner en valor los activos de la empresa y realizar un diagnóstico de cada unidad de negocio para restablecer su valor mediante una reestructuración patrimonial”, señaló para el programa La Rotativa del Aire.

Asimismo, explicó que este enfoque busca que el riesgo de la operación sea asumido por el sector privado, sin comprometer recursos públicos, manteniendo al Estado como titular de la empresa. “La idea es que el privado asuma los riesgos del manejo y no que estos recaigan sobre los recursos de los ciudadanos”, precisó.

También, remarcó que Proinversión no tiene competencia sobre las decisiones vinculadas al personal de la petrolera estatal, conforme a lo establecido en el decreto de urgencia vigente, siendo esta una responsabilidad exclusiva de la empresa estatal.

“El tema de personal, como se ve en el decreto de urgencia, es un tema que va a ser de competencia de la misma empresa estatal. Ellos van a tener que hacer una evaluación respecto al dimensionamiento de la empresa y en función de eso, evaluar todo lo relacionado al tema de personal”, acotó el director del proyecto reestructuración Petro-Perú.

Finalmente, explicó que Proinversión cuenta con un plazo máximo de 60 días para presentar el plan de promoción. En este se definirán los bloques patrimoniales y las modalidades de promoción para cada uno de ellos.