Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, afirmó que aún podría producirse una recesión en Estados Unidos en 2026, a pesar del crecimiento del PBI del 3,8% el trimestre pasado. Según las últimas cifras, el producto bruto interno (PBI) estadounidense aumentó a una tasa anual del 3,8% en el segundo trimestre del 2025.

Dimon enfatizó que JP Morgan está preparado para afrontar cualquier recesión. Además, declaró, en una entrevista esta semana, que no descarta una debilidad futura y calificó el cierre gubernamental en curso en Washington como una mala idea.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Durante sus décadas al frente de JP Morgan, la opinión económica de Dimon se ha considerado un barómetro de la salud de la economía estadounidense, indicó la web Yahoo Finance.

“Creo que una recesión podría ocurrir en 2026, no me preocupa, es otra cosa. La afrontaremos, atenderemos a nuestros clientes, la superaremos. Muchos de nosotros ya hemos pasado por ellas”, sostuvo el director de JP Morgan.

Anteriormente, el banquero multimillonario había advertido que la economía estadounidense se estaba debilitando, diciendo en septiembre, luego de un informe de la Oficina de Estadística Laborales, que aún estaba por verse si esa debilidad se traduciría en una contracción económica.

En esa misma línea, JP Morgan escribió a principios de este año que las probabilidades de una recesión ahora son del 40% aunque el economista global Joseph Lupton señaló, en un comunicado en mayo, que el banco espera que “vientos en contra importantes mantenga el crecimiento débil durante el resto de este año”.

Dimon contrarrestó la advertencia con algunas razones optimistas. “Pero, si creo que hay aspectos positivos, como que la desregulación es realmente positiva, lo que también”. Respecto al cierre del gobierno, agregó que es una mala idea.

Aún así, Dimon, como muchos otros en Wall Street, no espera que el cierre tenga un impacto material en la economía. “Sabes, uno de ellos duró 35 días, no estoy seguro, si realmente afectó a la economía, al mercado de manera real”, señaló.