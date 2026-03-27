El mercado inmobiliario en Lima continúa reconfigurando sus ejes de desarrollo, y Lima Sur se posiciona con fuerza como uno de los principales motores de crecimiento. Durante el 2025, esta zona registró un incremento de hasta 61,9% en ventas respecto al año anterior, consolidándose como el segmento de mayor dinamismo en la capital, según el más reciente reporte de Real Estate Data Analytics de CODIP.

Pese al fuerte crecimiento en volumen, el mercado muestra señales de ajustes, el ticket promedio de venta en Lima Sur se ubicó en S/315,696 en 2025, lo que representa una caída de 7,9% frente al 2024.

Este comportamiento sugiere una mayor competitividad en precios y una oferta alineada con la capacidad de pago de los compradores, en un contexto donde el acceso a vivienda continúa siendo un factor clave.

En cuanto a la demanda, el mercado evidencia una clara preferencia por unidades funcionales y de menor metraje. En Chorrillos, los departamentos más vendidos fueron los de 3 dormitorios con áreas entre 55 y 70 m², seguidos por los de 2 dormitorios con áreas entre 40 y 55 m², reflejando una tendencia hacia viviendas eficientes y de precios accesibles.

El informe también señaló que, aunque Lima Moderna mantiene el mayor volumen de ventas, Lima Sur viene ganando participación impulsada por una mayor oferta y precios más accesibles.

En 2025, el mercado inmobiliario de Lima alcanzó 1,199 proyectos activos y 259 inmobiliarias en operación, ampliando las opciones disponibles y favoreciendo el desplazamiento de la demanda hacia zonas emergentes.

Este avance también responde a una mayor preferencia por unidades de ticket más bajo, en línea con las condiciones actuales de financiamiento y capacidad de compra.