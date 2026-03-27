El mercado inmobiliario en Lima continúa reconfigurando sus ejes de desarrollo, y Lima Sur se posiciona con fuerza como uno de los principales motores de crecimiento. Durante el 2025, esta zona registró un incremento de hasta 61,9% en ventas respecto al año anterior, consolidándose como el segmento de mayor dinamismo en la capital, según el más reciente reporte de Real Estate Data Analytics de CODIP.
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Pese al fuerte crecimiento en volumen, el mercado muestra señales de ajustes, el ticket promedio de venta en Lima Sur se ubicó en S/315,696 en 2025, lo que representa una caída de 7,9% frente al 2024.
Este comportamiento sugiere una mayor competitividad en precios y una oferta alineada con la capacidad de pago de los compradores, en un contexto donde el acceso a vivienda continúa siendo un factor clave.
En cuanto a la demanda, el mercado evidencia una clara preferencia por unidades funcionales y de menor metraje. En Chorrillos, los departamentos más vendidos fueron los de 3 dormitorios con áreas entre 55 y 70 m², seguidos por los de 2 dormitorios con áreas entre 40 y 55 m², reflejando una tendencia hacia viviendas eficientes y de precios accesibles.
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El informe también señaló que, aunque Lima Moderna mantiene el mayor volumen de ventas, Lima Sur viene ganando participación impulsada por una mayor oferta y precios más accesibles.
En 2025, el mercado inmobiliario de Lima alcanzó 1,199 proyectos activos y 259 inmobiliarias en operación, ampliando las opciones disponibles y favoreciendo el desplazamiento de la demanda hacia zonas emergentes.
Este avance también responde a una mayor preferencia por unidades de ticket más bajo, en línea con las condiciones actuales de financiamiento y capacidad de compra.
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