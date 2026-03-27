Resumen

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El ticket promedio de venta en Lima Sur se ubicó en S/315,696 en 2025, lo que representa una caída de 7,9% frente al 2024. Foto: GEC.
El ticket promedio de venta en Lima Sur se ubicó en S/315,696 en 2025, lo que representa una caída de 7,9% frente al 2024. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El mercado inmobiliario en Lima continúa reconfigurando sus ejes de desarrollo, y Lima Sur se posiciona con fuerza como uno de los principales motores de crecimiento. Durante el 2025, esta zona registró un incremento de hasta 61,9% en ventas respecto al año anterior, consolidándose como el segmento de mayor dinamismo en la capital, según el más reciente reporte de Real Estate Data Analytics de CODIP.

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