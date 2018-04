¿Conviene retomar la diversificación productiva?

*Con colaboración de Alejandra Cruz

Este jueves, el ministro de la Producción (Produce), Daniel Córdova, comentó que su gestión piensa retomar el plan de diversificación productiva. "No debió abandonarse nunca", señaló Córdova en entrevista con RPP.

En esa línea, explicó que abordará el tema implementado inicialmente por el extitular de Produce, Piero Ghezzi, pero enfocándose en los clústers, como Gamarra, entre otros.

Sobre este punto, César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), opinó que más que estar escogiendo los sectores en los que se conformarán en mesas de trabajo —algo que, en su opinión, dejaría al margen a otras industrias—, lo que el Ejecutivo debe hacer es trabajar de manera horizontal y enfocarse en tres aspectos clave: simplificar los procesos generales, desregular y eliminar trabas y barreras burocráticas de una manera efectiva.

“Esa labor es compleja; requiere de seguimiento en ministerios, regiones, municipalidades, porque es algo que involucra a tres niveles de Gobierno", advirtió Peñaranda en conversación con El Comercio.

"[El estado debe] preocuparse por que se haga efectivo. con eso, el sector productivo mirará con satisfacción y no tendrá que esperar a un turno para ser escogido, que es lo que pasa con las mesas de trabajo. Si se considera que [un sector] amerita una mesa, no me opongo a ella; pero el problema es horizontal, abarca todo y el ejecutivo debe enfrentarlo”, agregó.

La problemática con las mesas de trabajo en los sectores, añadió el especialista, es que al ser elegidas por el Produce quedan excluidas empresas de bienes y servicios que también requieren solucionar sus problemas con prontitud para no verse atrasados por exceso de regulación y complejidad en los procesos.

Por su parte, el economista e investigador principal de GRADE, Hugo Ñopo coincidió en que debe evitarse "escoger ganadores" para sentarse en las mesas de los clústers y sugirió que se identifique fríamente cuáles son los que ya tienen potencial para continuar creciendo.

"Parte importante del diagnóstico es que tenemos una ausencia marcada de empresas medianas; eso se resuelve alentando a empresas pequeñas con potencial, incubándolas para que lleguen a crecer y así resolver ese eslabón. Ese podría ser un buen norte", remarcó.

En tanto, explicó que el Plan de Diversificación Productiva de Piero Ghezzi "nunca terminó de cuajar porque nunca terminó de entenderse si se trataba de intervencionismo o no. [...] El enfoque de Córdova aplica lo mismo; debe esperarse a ver cómo lo aterrizan".

No obstante, consideró que es positivo retomar las mesas de coordinación y diálogo, pues la falta de flujo de información es una falla muy común en el mercado. "Retomarlas va a permitir generar sinergias. Es un buen primer paso, pero no debe quedarse ahi", opinó.

En esa misma línea, Francisco Grippa señaló a la Agencia Andina que que las mesas ejecutivas son relevantes porque "ahí se sienta el sector público y escucha al sector privado cuáles son los problemas que está enfrentando, sobre todo los que puede estar generando el aparato estatal".



IMPLEMENTACIÓN

Según Peñaranda, la complejidad y sinnúmero de trabas y barreras burocráticas que persisten en diversos sectores económicos son unas de las principales causantes de la alta informalidad empresarial que existe en el país. "Cerca de 99% del universo empresarial peruano lo conforman micro y pequeñas empresas y de estas, 82% son informales. Ese es el tema que hay que enfrentar", resaltó.

En esa línea, agregó que cuando se pidieron las facultades legislativas en el 2016, en aras de resolver estos aspectos, se trabajó el tema de eliminación de barreras burocráticas, pero faltó salir al campo y chequear qué se estaba haciendo. "No basta el papel, el decreto o la ley", dijo.

"Le sugeriría a [el Presidente de la República] Martín Vizcarra y [el Presidente del Consejo de Ministros] César Villanueva que al inicio de cada gabinete le pregunten a sus ministros qué trabas han eliminado y, por cada nueva regulación o sugerencia de algún tema burocrático que presenten, se exija previamente que se eliminen dos [trabas]. Algo se hizo antes, pero en lo efectivo no se nota", criticó.