El foro reunirá a empresarios, autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil para discutir cómo convertir el potencial de las distintas regiones en inversión, empleo y oportunidades. (Foto: IPAE)
El foro reunirá a empresarios, autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil para discutir cómo convertir el potencial de las distintas regiones en inversión, empleo y oportunidades. (Foto: IPAE)
Por Redacción EC

¿Cómo hacer que el crecimiento económico llegue a todo el Perú y no se concentre en unas pocas ciudades? Esta será una de las principales preguntas de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial.

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