¿Cómo hacer que el crecimiento económico llegue a todo el Perú y no se concentre en unas pocas ciudades? Esta será una de las principales preguntas de CADE Ejecutivos 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial.

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La edición 64 del principal foro empresarial del país se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”, y reunirá a empresarios, autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil para discutir cómo convertir el potencial de las distintas regiones en inversión, empleo y oportunidades.

El encuentro parte de una realidad: el próximo ciclo de crecimiento del Perú no puede construirse únicamente desde Lima. Por ello, la agenda abordará cómo impulsar la actividad empresarial en las regiones, aprovechar mejor los recursos descentralizados y generar condiciones para atraer inversiones y dinamizar los sectores productivos.

Las cifras evidencian la magnitud de las brechas. Doce departamentos concentran el 73,7% de la producción nacional, según el INEI. Al mismo tiempo, regiones como Pasco, Madre de Dios y Amazonas aún no recuperan sus niveles históricos de producción. La diferencia también se refleja en la pobreza: mientras el promedio nacional fue de 27,6% en 2024, Cajamarca registró 45% y Loreto 43%, frente a niveles de entre 6% y 11% en Ica, Moquegua y Madre de Dios.

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Frente a este escenario, la inversión en infraestructura aparece como una de las vías para cerrar las brechas territoriales. En 2025, el mecanismo de Obras por Impuestos alcanzó un récord de 501 proyectos por S/5.180 millones, de los cuales el 55% correspondió a gobiernos regionales, según Proinversión. Para 2026, los topes de inversión de gobiernos regionales y locales mediante este mecanismo aumentaron 50%, ampliando su capacidad para ejecutar proyectos de salud, educación, transporte y saneamiento.

El turismo representa otra oportunidad para generar actividad económica fuera de Lima. El sector aporta cerca del 3% del PBI, genera alrededor de US $5.000 millones en divisas y sostiene aproximadamente 1.3 millones de empleos directos e indirectos, según Mincetur. Cusco es uno de los principales ejemplos de este potencial: en 2025, Machu Picchu recibió más de 1.14 millones de visitantes extranjeros, superando por primera vez desde la pandemia sus niveles pre pandemia.

Con esta realidad como punto de partida, CADE Ejecutivos 2026 pondrá sobre la mesa la productividad de la inversión, la articulación entre empresas y gobiernos regionales, el uso de recursos públicos y mecanismos como las Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos. También se analizará el papel del turismo como motor de desarrollo y se recogerá la perspectiva de empresarios, cámaras de comercio y autoridades regionales.

La mirada internacional estará a cargo de Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF; y Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, quienes compartirán experiencias sobre crecimiento, inversión y desarrollo territorial.