Doe Run confirmó el acuerdo en un correo electrónico enviado a The Associated Press, pero no dio detalles. (Foto: Agencia Andina).
Doe Run confirmó el acuerdo en un correo electrónico enviado a The Associated Press, pero no dio detalles. (Foto: Agencia Andina).
Por Redacción EC

Doe Run, minera estadounidense, acordó pagar US$150 millones a 1.373 peruanos para finalizar un antiguo litigio donde los demandantes alegan que estuvieron expuestos durante su niñez a intoxicación por plomo cerca de una fundición metalúrgica que estuvo operada por una década por una subsidiaria de Doe Run en Perú, según informaron los abogados demandantes.

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