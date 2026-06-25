Doe Run, minera estadounidense, acordó pagar US$150 millones a 1.373 peruanos para finalizar un antiguo litigio donde los demandantes alegan que estuvieron expuestos durante su niñez a intoxicación por plomo cerca de una fundición metalúrgica que estuvo operada por una década por una subsidiaria de Doe Run en Perú, según informaron los abogados demandantes.

Se trata de Schlichter Bogard, un bufete de San Luis, en el estado de Missouri, que defendió a los demandantes y que informó en un comunicado que el acuerdo alcanzó la cifra de US$150 millones. Doe Run confirmó el acuerdo en un correo electrónico enviado a The Associated Press, pero no dio detalles.

La resolución de esta demanda tuvo una duración de 19 años. Fue presentada de forma inicial en un tribunal estatal en 2007 en nombre de 17 niños, pero luego fue consolidada en un tribunal federal con otros 40 casos y al final llegó a representar a más de 1.000 demandantes, informó Schlichter Bogard.

Los abogados de los demandantes informaron el miércoles a la AP que en la demanda se alegaba que la subsidiaria de Doe Run no redujo las emisiones de plomo en un complejo metalúrgico ubicado en La Oroya, a más de 3,745 metros de altitud en los Andes, lo que provocó lesiones y daños permanentes.

La firma de abogados señaló que la fase inicial del litigio iba a iniciarse el martes, pero señaló que el acuerdo entre las partes “pone fin a una batalla legal de casi dos décadas y a uno de los casos transnacionales de responsabilidad por daños tóxicos más prolongados que se han litigado en los tribunales estadounidenses”.

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“El acuerdo subraya la importancia de que las empresas asuman la responsabilidad de sus actos cuando operan a nivel mundial, especialmente cuando la toma de decisiones y los flujos de ganancias están vinculados a Estados Unidos”, agregó Schlichter Bogard.

Por su parte, Doe Run remarcó, en un comunicado, que antes de que su subsidiaria asuma las operaciones de la fundición, La Oroya estaba contaminada por emisiones de 75 años de operaciones previas, primero por propietarios privados y después otros 22 años mientras la fundición se convirtió en una empresa estatal de Perú.

“Aunque nos hubiera gustado que se celebrara el juicio, hemos optado por dejar esto atrás y centrarnos en lo que realmente importa: dirigir nuestro negocio, atender a nuestros clientes e invertir en nuevas tecnologías para el futuro”, precisó en el comunicado Matt Wohl, presidente y director ejecutivo de Doe Run.