Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
/ Franchesca Chacón
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú abrió la sesión en S/3,348, por encima del cierre previo de S/3,347, en línea con la apreciación del dólar a nivel global. Mientras, el DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos) avanza 0,23%, mientras las primeras negociaciones en el mercado cambiario presionan al sol.

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