El precio del dólar en Perú abrió la sesión en S/3,348, por encima del cierre previo de S/3,347, en línea con la apreciación del dólar a nivel global. Mientras, el DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos) avanza 0,23%, mientras las primeras negociaciones en el mercado cambiario presionan al sol.

“En su primera intervención como presidente de la Fed en Jackson Hole, Kevin Warsh ratificó su firme compromiso con llevar la inflación al objetivo, aunque sin ofrecer compromisos explícitos sobre el rumbo exacto de las tasas. Su postura estará condicionada por la evolución de la productividad y la disciplina monetaria”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El tono más estricto de Warsh mantiene firmes los rendimientos de los bonos del Tesoro y fortalece al dólar, generando presión sobre los metales preciosos. El oro retrocede hacia los US$4,555 por onza y la plata se ubica por debajo de los US$69.

En contraste, el cobre se mantiene cerca de los US$6,65 – US$6,75 por libra, mientras el Brent retrocede levemente hacia los US$90 por barril y el West Texas Intermediate (WTI) se ubica alrededor de los US$83.

En el plano local, los flujos de demanda offshore y corporativos presionan al sol durante las primeras operaciones. Sin embargo, los términos de intercambio mantienen un crecimiento de 11,2% interanual, respaldados por el acumulado histórico de las exportaciones durante la primera mitad del año. En cuanto a los niveles técnicos, el soporte se mantiene entre S/3,3400 y S/3,3420, mientras que la resistencia más cercana se ubica entre S/3,3500 y S/3,3530.