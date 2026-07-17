Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar abrió con una ligera apreciación tras la publicación de indicadores mixtos en Estados Unidos. (Foto: Andina)
Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar abrió con una ligera apreciación tras la publicación de indicadores mixtos en Estados Unidos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada en S/3,404, por encima del cierre previo, en un contexto de comportamiento mixto de las divisas regionales y un ligero avance del índice global del dólar (DXY). La apertura también estuvo marcada por el repunte de los precios del petróleo y la atención del mercado sobre el panorama de las exportaciones peruanas.

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