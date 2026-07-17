El precio del dólar inició la jornada en S/3,404, por encima del cierre previo, en un contexto de comportamiento mixto de las divisas regionales y un ligero avance del índice global del dólar (DXY). La apertura también estuvo marcada por el repunte de los precios del petróleo y la atención del mercado sobre el panorama de las exportaciones peruanas.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar abrió con una ligera apreciación tras la publicación de indicadores mixtos en Estados Unidos. “Si bien los permisos de construcción de junio se ubicaron por debajo de lo esperado (1.367 millones frente a 1.400 millones), el inicio de viviendas sorprendió positivamente al alcanzar 1.427 millones.

Asimismo, el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para julio ascendió a 54,4, por encima de las expectativas del mercado”, señaló. En el ámbito local, Huayta indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) advirtió un posible riesgo arancelario para las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos, que podría elevarse hasta 8,4% si se aprueba la propuesta de la USTR (Office of the United States Trade Representative).

De concretarse, precisó, sería el nivel más alto desde la entrada en vigor del TLC y afectaría a productos como arándanos, uvas y confecciones textiles. Agregó que las inversiones mineras alcanzaron los US$2.633.6 millones entre enero y mayo de 2026, lo que representa un incremento de 43,6% frente al mismo periodo del año anterior.

En el plano internacional, el especialista señaló que el oro abrió la sesión con ligeros avances, mientras la plata registró rendimientos positivos, aunque se mantiene encaminada a su segunda pérdida semanal consecutiva. Asimismo, indicó que los precios del petróleo suben alrededor de 1,8% a medida que se reavivan las tensiones entre Estados Unidos e Irán, escenario que vuelve a poner el foco sobre su posible impacto en la inflación durante las próximas semanas.