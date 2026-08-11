En paralelo, los mercados globales perdieron parte del optimismo inicial hacia el cierre, mientras el petróleo recuperó terreno tras tocar mínimos. Foto: GEC.
En paralelo, los mercados globales perdieron parte del optimismo inicial hacia el cierre, mientras el petróleo recuperó terreno tras tocar mínimos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,365, registrando una caída de (-0,27%) frente al cierre previo. El movimiento se produjo en un contexto de pocos cambios en el dólar global, que se mantiene por debajo de los 100.0 puntos, mientras el tipo de cambio local se ubica en niveles mínimos desde marzo.

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