El precio del dólar cerró la sesión en S/3,365, registrando una caída de (-0,27%) frente al cierre previo. El movimiento se produjo en un contexto de pocos cambios en el dólar global, que se mantiene por debajo de los 100.0 puntos, mientras el tipo de cambio local se ubica en niveles mínimos desde marzo.

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“El mercado se mantiene atento a la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos correspondiente a julio. Los inversionistas esperan una moderación de la inflación anual frente al 3.5% registrado en junio; de cumplirse o superarse estas expectativas, el dólar podría continuar reflejando presión bajista frente a sus principales pares”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El especialista indicó que el sol fue la tercera moneda con mejor desempeño de la sesión, después del peso chileno y el peso mexicano.

En paralelo, los mercados globales perdieron parte del optimismo inicial hacia el cierre, mientras el petróleo recuperó terreno tras tocar mínimos y los rendimientos de los Treasuries se mantuvieron cerca de sus máximos del año.

En el ámbito local, Huayta señaló que la atención estará puesta en los datos de balanza comercial anualizada a junio y en la decisión del Banco Central de Reserva (BCR) prevista para este jueves.

Añadió que los fondos de pensiones y corporativos registraron oferta neta, compensada parcialmente por demanda extranjera e intervención del BCR. El volumen negociado alcanzó los US$189 millones, con un rango de volatilidad entre S/3,362 y S/3,366.