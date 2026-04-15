Resumen

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Dadas las actualizaciones realizadas por la ONPE en las últimas horas, el tipo de cambio abrió 650 pbs arriba si se compara con el precio de apertura de ayer. Foto: Andina.
Dadas las actualizaciones realizadas por la ONPE en las últimas horas, el tipo de cambio abrió 650 pbs arriba si se compara con el precio de apertura de ayer. Foto: Andina.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,4435, con un inicio de S/3,44, promedio de S/3,4396, mínimo de S/3,4250 y máximo de S/3,4480.

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