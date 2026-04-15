De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,4435, con un inicio de S/3,44, promedio de S/3,4396, mínimo de S/3,4250 y máximo de S/3,4480.

Además, hoy se negociaron US$212 millones en el mercado spot interbancario, 5% menos del flujo visto ayer ($223 millones). Asimismo, hubo vencimientos de swaps cambiarios venta por parte del BCR por S/102 millones los cuales fueron renovados en su totalidad.

Adicionalmente el Banco Central colocó S/1,80 millones a plazos de 3 y 6 meses. Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que dadas las actualizaciones realizadas por la ONPE en las últimas horas, el tipo de cambio abrió 650 pbs arriba si se compara con el precio de apertura de ayer. Es así que la tendencia durante el día se mantuvo al alza llegando a subir un total 230 pbs en la jornada.

En ese sentido, al 90,8% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 16,9% de los votos, seguida de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-JPP) con 12%, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11,8%, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11%, Ricardo Belmont (Partido Obras) con 10,1%, Carlos Alvarez (País para Todos) con 7,8% y Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 7,3%, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el plano internacional, el Fondo Monetario Internacional rebajó su previsión de crecimiento mundial. Para el 2026, lo redujo de 3,3% a 3,1% debido a las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, pero mantuvo el 3,2% para el 2027.

Además, proyectó un crecimiento para Estados Unidos de 2,3% y 2,1% para 2026 y 2027, respectivamente y para China se espera 4,4% y 4,0%. Para la Eurozona, se prevé un alza de 1,1% y 1,2%. Por último, la inflación global repuntará ligeramente en 2026 antes de moderarse en 2027.