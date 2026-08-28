El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/3,358, frente a los S/3,347 del cierre previo, lo que representa una apreciación de 0,33%. El movimiento estuvo alineado con una fuerte apreciación del dólar a nivel global, que avanzó 0.60% frente a sus principales pares. En este contexto, las divisas desarrolladas y latinoamericanas registraron retrocesos, mientras que los commodities operaron predominantemente a la baja.

“Los últimos datos de inflación en Estados Unidos, si bien fueron mejores a lo esperado, no muestran una mejora significativa en las tendencias subyacentes. Por ello, el mercado ha incrementado con fuerza la probabilidad de una subida de tasas en septiembre, que pasó de 35,4% a 60% en un solo día, impulsando los rendimientos en el tramo corto de la curva”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Este escenario, sumado al retroceso de metales como el oro (-3,19%), la plata (-4,22%) y el cobre (-0,77%), generó un entorno menos favorable para las monedas vinculadas a commodities.

En el mercado local, los flujos negociados alcanzaron los US$406.8 millones, uno de los volúmenes intradía más altos de la semana, con demanda neta spot y operaciones de derivados de agentes institucionales. El BCR mantuvo una participación activa durante las últimas semanas, con operaciones entre el 19 y 25 de agosto por US$263 millones en CD BCR con pago en dólares y US$567 millones mediante Swaps Cambiarios Compra. Asimismo, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron US$99.5 mil millones al 25 de agosto, equivalentes aproximadamente al 28% del PBI.

De cara a la próxima semana, la atención estará puesta en los datos del mercado laboral estadounidense, principalmente las Nóminas No Agrícolas (NFP) y la tasa de desempleo, que serán relevantes para evaluar la decisión de la Fed en septiembre. También será clave la evolución del cobre, el oro y el petróleo, tanto por su impacto en la balanza comercial peruana como por sus posibles efectos sobre las expectativas inflacionarias. El dólar culminó la semana con una apreciación de 0.39% frente al sol, mientras el soporte técnico se mantiene entre S/3,3400 y S/3,3420.

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Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada, la demanda provino por los corporativos, mientras que la oferta vino principalmente del BCR. Además, hoy vence Swaps Cambiario Compra por S/200 millones. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3470 a S/3,3610, con un volumen negociado de US$406 millones a un precio promedio de S/3,3534.

El PBI peruano creció 2,6% interanual en el segundo trimestre del 2026, impulsado por una demanda interna que avanzó 7,4%, destacando el crecimiento del consumo privado y, sobre todo, de la inversión privada (+20,9%). Sin embargo, el desempeño fue moderado por la fuerte caída de sectores primarios como pesca (-48,7%), manufactura (-4,9%) y agro (-2,0%), afectados principalmente por El Niño.

La balanza comercial de bienes de Estados Unidos registró un déficit de US$118.8 mil millones en julio, superior al déficit de US$100.8 mil millones esperado y al de US$101.4 mil millones registrado previamente. La ampliación del déficit refleja un deterioro del saldo comercial de bienes.