Al cierre, el tipo de cambio operó en el rango de S/3,3470 a S/3,3610. (Foto: Jesús Saucedo / GEC).
Al cierre, el tipo de cambio operó en el rango de S/3,3470 a S/3,3610. (Foto: Jesús Saucedo / GEC).
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/3,358, frente a los S/3,347 del cierre previo, lo que representa una apreciación de 0,33%. El movimiento estuvo alineado con una fuerte apreciación del dólar a nivel global, que avanzó 0.60% frente a sus principales pares. En este contexto, las divisas desarrolladas y latinoamericanas registraron retrocesos, mientras que los commodities operaron predominantemente a la baja.

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