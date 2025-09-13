Dólar en S/3,49, su nivel más bajo en cinco años, ¿por qué ha caído y qué impacto tendrá en el Perú? El BCR lo explica

Esta semana la cotización del dólar alcanzó su nivel más bajo de los últimos cinco años. Hoy el tipo de cambio cerró con S/3,493, el jueves 11 de septiembre fue S/3,491 , según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mientras que el día anterior llegó a S/3,480.

La divisa estadounidense mantiene así una tendencia a la baja en lo que va del año y ya el sol acumula una apreciación frente al dólar en el orden del 7%, comenta Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP. La última vez que el sol peruano tuvo una cotización por debajo de los S/3,50 fue en junio 2020.

Factores qué explican la caída

Armas explica que la evolución del dólar tiene que ver básicamente con lo que viene pasando con esta moneda en el mercado internacional. Luego de un periodo de años previos con un dólar fuerte hoy existe una depreciación generalizada. De hecho, refiere que la canasta de monedas respecto al dólar muestra que este año, en promedio, las divisas mostrarán una apreciación de 9,6%. “Hay monedas que se han fortalecido mucho como el Euro, que se apreció 12,7%, o el real brasileño también”, comenta. Entre ellas, claro, está también el sol peruano.

El gerente central de Estudios Económicos del BCRP comenta, además, que parte de esta debilidad del dólar tiene que ver con las expectativas de reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) , lo que está relacionado a los últimos datos económicos que reflejan un mercado laboral menos dinámico en Estados Unidos, por lo que se está esperando esa reducción de la tasa de interés.

Asimismo, agrega que desde marzo del año pasado la inflación de Estados Unidos es más alta que la nuestro país. “El último dato de inflación de Estados Unidos publicado el día de ayer dio una tasa de 2,9%. En nuestro caso, la inflación es mucho menor y, como sabemos, si un país tiene una inflación más alta, la moneda de ese país tiende a debilitarse contra el país que tiene una menor menor inflación”, explica.

Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), indica que hoy el sol peruano es de las monedas menos volátiles de la región, lo que habla muy bien de nuestra política monetaria. La tendencia decreciente del dólar, como ha comentado en Canal N, marcará un cambio en las proyecciones para esta divisa hacia finales de año. Se esperaba que el tipo de cambio cierre en S/3,80 pero ahora la proyección es que cerrará en alrededor de S/3,60 por dólar.

“Es probable que termine de ajustarse en la medida que ocurran los ajustes en la Fed como también acá en el Perú”, afirma.

Precisamente, ayer el BCRP anunció la reducción de la tasa de interés de referencia de 4,50% a 4,25%, impulsada por las cifras de inflación.

Como se recuerda, en los últimos cuatro meses, el BCRP había mantenido su tasa de referencia en 4,5%, un nivel que no se veía desde abril del 2022. Ahora, con esta reducción, se encuentra en su nivel más bajo de los últimos tres años.

¿Cómo impactará?

De acuerdo al vocero del BCRP, las implicancias son de diferente tipo, ya que un dólar más bajo eleva el poder adquisitivo de la población para comprar bienes importados. Pero, también tiene impactos a nivel de comercio exterior, en un escenario en el que nuestras exportaciones no tradicionales crecen, como ya se observa en las cifras del segundo trimestre del año.

¿Hay reducción de precios?

El BCRP reporta que en agosto la inflación mensual total fue de -0,29 %, mientras que la inflación subyacente (sin contar alimentos y energía) se ubicó en 0,08 %. Además, la inflación interanual total disminuyó de 1,7% en julio a 1,1 % en agosto.

Sin embargo, acota Armas, este resultado es considerado transitorio y se atribuye, principalmente, a la corrección de precios de algunos alimentos, lo que fue más rápido de lo previsto.

Por otro lado, la inflación interanual subyacente aumentó de 1,7% en julio a 1,8% en agosto, acercándose así al centro del rango meta establecido. Para el cierre del año, el ente emisor observa indicadores de alrededor de 2%.

Ante ello, ¿se observa una reducción de precios? Esto ya viene desde el año pasado. Recordemos que la inflación global que afectó a nuestras economías tuvo un fuerte aumento de los precios de combustible y de granos, insumos básicos para productos alimenticios.

“Tras esa inflación, que fue importada y luego revertida, estamos viendo ahora caídas en esos precios. Entonces, sí se ve una caída de precio de importaciones”, anota.

¿La cotización del dólar seguirá cayendo? Armas indicó que el tipo cambiario es una variable volátil y se ajusta según la nueva información que se vaya dando.