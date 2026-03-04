El dólar cerró la jornada de este martes 3 de marzo con un avance de 1,7% respecto a la cotización previa. Así, según el Banco Central de Reserva del Perú, el tipo de cambio se ubicó en S/3,42 por US$1 en el mercado peruano.

De acuerdo con Renta4 SAB, la demanda fue impulsada principalmente por inversionistas no residentes, lo que llevó a la divisa a marcar un mínimo de S/3,378 y un máximo de S/3,427 durante la sesión. En el mercado cambiario se negociaron US$407 millones a un precio promedio de S/3,412. Además, se colocaron S/900 millones en swaps cambiarios venta a plazos de tres y seis meses.

¿Por qué subió el dólar?

La moneda estadounidense no superaba la barrera de S/3,40 desde octubre del año pasado. Si bien el repunte ocurre en un contexto de tensiones internacionales y eventos locales, la casa de cambio digital Rextie atribuye el movimiento principalmente a factores externos.

“El conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán ha elevado la aversión al riesgo en los mercados globales, lo que ha llevado a los inversionistas a refugiarse en el dólar como activo seguro. Esto ha impulsado al índice del dólar (DXY) y presionado a la baja a varias monedas emergentes”, explicó Gustavo Ayala, Lead FX Perú de Rextie.

A este escenario se suma el encarecimiento del petróleo y la moderación en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, factores que refuerzan la fortaleza del billete verde.

No obstante, Asvim Asencios, Trader de divisas en Renta4 SAB, señaló que también inciden elementos locales. Entre ellos, la balanza comercial, afectada por la caída en los precios de los metales, lo que reduce la oferta de dólares en el mercado. Asimismo, la incertidumbre política y la inestabilidad social en el país han incentivado una mayor demanda de la divisa como mecanismo de cobertura.

Asimismo, si bien en marzo el tipo de cambio suele descender porque las empresas locales demandan soles para el pago de utilidades, el Trader de Rextie mencionó que este efecto aún no se ve como un contrapeso significativo a la presión alcista en el dólar.

“En la jornada de hoy el clásico efecto de marzo por el pago de utilidades ha tenido un impacto muy limitado en el tipo de cambio frente al dólar. Si bien en años típicos las empresas venden dólares para obtener soles y hacer estos pagos —generando presión bajista— en el contexto actual, ese factor aún no se ha materializado de forma significativa, ya que los calendarios de pago de utilidades en Perú suelen concentrarse entre marzo y abril, y no hay evidencia clara de que se hayan generado hoy ventas masivas de dólares por ese motivo”, explicó.

¿El dólar seguirá subiendo?

En el corto plazo, Renta4 prevé que la moneda se mantenga sólida ante la persistente incertidumbre global y el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, hacia el largo plazo, estima que el tipo de cambio podría estabilizarse en un rango de entre S/3,50 y S/3,80 por dólar.

En la misma línea, Rextie proyecta un escenario similar, salvo que la crisis internacional se atenúe con rapidez y propicie una corrección de los movimientos recientes.

Crisis en Medio Oriente: aviación israelí destruye instalación nuclear clandestina en el norte de Irán. Foto: Agencia EFE.

Con todo, la evolución del conflicto en Medio Oriente continúa ajustando las proyecciones para el dólar este año y anticipa un entorno de mayor volatilidad en los mercados financieros.

“Algunas estimaciones apuntan a que el tipo de cambio podría alcanzar los S/3,60 en julio y luego corregir hacia niveles cercanos a S/3,40 para diciembre del 2026”, puntualizó Ayala.