Por Maritza Saenz

El dólar cerró la jornada de este martes 3 de marzo con un avance de 1,7% respecto a la cotización previa. Así, según el Banco Central de Reserva del Perú, el tipo de cambio se ubicó en S/3,42 por US$1 en el mercado peruano.

