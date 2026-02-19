Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?

La elección de José María Balcázar como presidente interino abrió un nuevo capítulo político en el Perú, pero no desató turbulencias financieras. El dólar cerró en S/3,36, con movimientos acotados durante la jornada, mientras la Bolsa de Valores de Lima reaccionó con moderación. Para economistas y analistas, la lectura es que el mercado ya tiene internalizado el riesgo político y distingue entre ruido institucional y fundamentos macroeconómicos.

“La estabilidad del dólar y de la bolsa refleja que el inversionista ya tiene descontado el alto riesgo político del país y que el cambio de presidente no afectará los estimados de crecimiento económico”, afirmó Marco Contreras, jefe de Research de Kallpa SAB a este Diario. Agregó que el mercado está más atento a quién ganará en las elecciones de abril que a quién será presidente los siguientes cinco meses.

Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió con ello y agregó que aún no hay un panorama claro de lo que quiere hacer el presidente Balcázar. “Es corto el tiempo que queda, la idea es no retroceder en lo que se está haciendo con Petro-Perú y asegurarnos que el próximo gobierno no empiece con un espacio tan rezagado en las cuentas fiscales”, comentó.

Un sol que podría estar más fuerte

Uno de los puntos más relevantes es que el tipo de cambio no solo no se disparó, sino que podría estar incluso más bajo. Para José Luis Nolazco, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, el sol mantiene una tendencia de apreciación explicada principalmente por factores externos: altos precios del cobre y del oro, así como una debilidad global del dólar.

“El tipo de cambio podría estar más bajo, quizá por debajo de los S/ 3,30, si es que el Banco Central no hubiera intervenido. El BCR viene comprando dólares de manera agresiva para evitar una caída brusca”, explicó.

Según Renta4, en la jornada reciente se negociaron US$345,9 millones, con un rango entre S/ 3,35 y S/ 3,37. Desde noviembre, el Banco Central ha intervenido tanto en el mercado spot como en derivados para mantener el tipo de cambio alrededor de S/ 3,35 y evitar una apreciación excesiva del sol.

“El rol del BCR ha sido determinante. Tiene instrumentos para moderar la volatilidad y ha fortalecido sus reservas”, añadió Ricardo Ávila, Manager de Estudios Económicos de Scotiabank.

Señales de continuidad que anclan expectativas

Más allá de la coyuntura cambiaria, los analistas coinciden en que las declaraciones de Balcázar han contribuido a la calma. El mandatario ha señalado que mantendrá el actual marco económico y evitará cambios abruptos en carteras clave como Economía.

“Las declaraciones de mantener el estado actual de la economía y no mover puestos clave dan cierta confianza y estabilidad macro”, sostuvo Nolazco. Agregó que no ve una incertidumbre importante que invite a pensar en desaceleración de la inversión privada o salida de capitales.

En la misma línea, Ávila destacó que el contexto es distinto al de episodios como la vacancia de Vizcarra o el inicio del gobierno de Castillo. “Existe una desconexión parcial entre el ruido político y las variables macrofinancieras gracias a fundamentos resilientes y a instituciones sólidas como el BCR, el MEF o la SBS”, dijo.

Para Renta 4 SAB, si bien el nombramiento eleva la prima de riesgo político en el corto plazo, no implica una ruptura estructural del marco macroeconómico. “El incentivo inmediato del Ejecutivo es estabilidad, no confrontación”, señaló su análisis.

Inversión y flujos: sin señales de fuga

En términos de inversión extranjera y flujos de capital, la percepción es de continuidad. “Dudo que grandes compañías retrasen o aceleren inversiones por un presidente que estará en el cargo cinco meses”, afirmó Contreras.

Según Nolazco, la inversión privada, además, viene mostrando dinamismo, creciendo más de 10% el año pasado y los indicadores de expectativas empresariales que se ubican en tramo optimista y en niveles elevados.

El verdadero umbral de riesgo, advirtieron los analistas, estaría en un eventual resultado electoral anti-mercado en abril-junio de 2026. Hasta entonces, el escenario es de transición.

“Estamos en un proceso preelectoral y en una fase de expansión económica, con términos de intercambio elevados e inflación controlada. Es un contexto macro muy distinto al de crisis anteriores”, explicó Nolazco.

DePor su parte, Fuentes de IPE señaló que los inversionistas extranjeros sí observan un riesgo asociado a la volatilidad política, en el sentido de que el país tiene un crecimiento cercano al 3%, pero podría conseguir una expansión de 5 o 6% si estos episodios no lo limitaran.

EPU: la mirada desde Wall Street

Un termómetro adicional es el iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (EPU), el ETF que agrupa a las principales empresas peruanas —sobre todo mineras y financieras— y que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Que el EPU se mantenga alto indica que el valor de estas acciones ha subido, muchas veces superando el rendimiento local, impulsado por el precio del cobre y la confianza de inversionistas extranjeros.

“El mensaje es que no habrá volatilidad relevante por el cambio de presidente. Los precios están reaccionando al crecimiento económico, a las expectativas sobre tasas de interés y a los precios de los metales”, explicó Contreras. Las compañías mineras, de hecho, continúan más expuestas al ciclo global de ‘commodities’ que a la coyuntura política doméstica.

Para Renta 4, el factor estructural más importante será la transición hacia un Congreso bicameral, que podría fortalecer contrapesos institucionales y reducir la fragmentación política.

En el corto plazo, según explicaron, podrían haber ajustes moderados en la prima de riesgo o sensibilidad en acciones ligadas a demanda interna, pero el rumbo de los activos peruanos dependerá principalmente del resultado electoral de abril.