En el mercado regional, el peso chileno y el peso mexicano mostraron una ligera apreciación al cierre, favorecidos por el diferencial de tasas y la debilidad del índice dólar, que se ubicó en 99,35 puntos. (Foto: AFP)
En el mercado regional, el peso chileno y el peso mexicano mostraron una ligera apreciación al cierre, favorecidos por el diferencial de tasas y la debilidad del índice dólar, que se ubicó en 99,35 puntos. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3540, registrando un descenso de (-0,09%) respecto a la apertura de S/3,3570 y de (-0,03%) frente al cierre previo de S/3,3550. Durante la jornada se observó un flujo vendedor persistente del sector corporativo e institucional peruano, incentivado por las obligaciones tributarias locales.

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