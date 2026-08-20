El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3540, registrando un descenso de (-0,09%) respecto a la apertura de S/3,3570 y de (-0,03%) frente al cierre previo de S/3,3550. Durante la jornada se observó un flujo vendedor persistente del sector corporativo e institucional peruano, incentivado por las obligaciones tributarias locales.

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“El petróleo mostró un firme repunte impulsado por las tensiones en el Estrecho de Ormuz. El Brent escaló hasta tocar los US$95,00, mientras que el WTI avanzó hasta los US$87,00, reforzando la prima de riesgo geopolítico en los mercados globales”, señaló Jesús Agreda, Trader FX Jr. de Kambista. Asimismo, el oro cerró en US$4,515 por onza (+1,3%), mientras el cobre se mantuvo estable sobre los US$6,47 por libra.

En el mercado regional, el peso chileno y el peso mexicano mostraron una ligera apreciación al cierre, favorecidos por el diferencial de tasas y la debilidad del índice dólar, que se ubicó en 99,35 puntos.

En el plano local, las empresas exportadoras e institucionales incrementaron la venta spot de dólares para abastecerse de soles ante los vencimientos del calendario impositivo de Sunat, presionando a la baja el tipo de cambio.

Agreda indicó que la liquidez del sistema financiero se mantiene holgada tras el vencimiento de depósitos del Banco Central de Reserva (BCR) por S/12.699.9 millones. En cuanto a los niveles técnicos, el sol mantiene un soporte firme entre S/3,3500 y S/3,3520, mientras que la resistencia superior se ubica alrededor de S/3,3600.