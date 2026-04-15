El avance de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, como posible contrincante de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales —según el conteo oficial de la ONPE— ha generado nerviosismo en el mercado. Esto se ha reflejado en un alza del tipo de cambio y en una caída de las acciones de empresas locales, de acuerdo con expertos consultados por El Comercio.

Al cierre de hoy, el tipo de cambio culminó la jornada en S/3,443 por dólar en el mercado peruano, un incremento de 1,5% respecto al precio de ayer. La divisa inició el día en S/3,44 y alcanzó un máximo de S/3,4480 durante la jornada, detalló Jimena Torres, gerente de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

“Dadas las actualizaciones realizadas por la ONPE en las últimas horas, el tipo de cambio abrió 650 puntos básicos (pbs) arriba, si lo comparamos con el precio de apertura de ayer. La tendencia durante el día se mantuvo al alza, llegando a subir un total de 230 pbs en la jornada”, destaca.

La influencia de la coyuntura electoral

Según Luis Eduardo Falen, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, el comportamiento del tipo de cambio en las últimas jornadas responde principalmente a factores políticos locales, ya que a nivel internacional el contexto apuntaba a un dólar más débil. Incluso, las colocaciones de swaps cambiarios por parte del BCR fueron mayores a las del día anterior y superaron los S/2.000 millones.

De hecho, hoy hubo vencimientos de swaps cambiarios de venta por S/102 millones, los cuales fueron renovados en su totalidad. Adicionalmente, la entidad colocó S/1.800 millones a plazos de tres y seis meses.

“Esto sucede porque los inversionistas y todos los gestores de portafolio encuentran coincidencias entre el proceso que estamos viviendo ahora y el de hace cinco años”, señala Falen.

Cabe recordar que, en las elecciones pasadas, la victoria de Pedro Castillo llevó al tipo de cambio hasta S/4,15 por dólar. En esa línea, Juan Acosta, docente de Negocios Internacionales de la UPC, considera que el escenario actual guarda similitudes con el de 2021, sobre todo por las posturas ideológicas y económicas de los candidatos que lideran actualmente el conteo oficial.

“Ello se traduce en un alto escenario de incertidumbre que motiva a los inversionistas a tomar posiciones seguras, que en este caso es el dólar. Por ello vemos cómo esta moneda está tomando una clara tendencia al alza”, explica Acosta.

El docente también destaca la composición del Parlamento, que podría ejercer una fuerte oposición frente a cualquier eventual gobierno. “De alguna manera le dará cierta estabilidad si el ganador desea implementar medidas radicales tanto a nivel político como económico”, menciona.

Miedo alcanza a las acciones empresariales

Por su parte, Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de Fibra Prime, observa nerviosismo en el mercado como una reacción típica ante la falta de claridad política. No obstante, precisa que aún no se ha llegado a un escenario de pánico.

“En el corto plazo, esto puede traducirse en más volatilidad cambiaria, cautela en los activos locales y algo más de presión sobre precios vinculados a importaciones o pagos en moneda extranjera. Pero, por ahora, no parece una señal de deterioro estructural de la economía peruana, sino una prima temporal por la incertidumbre electoral. En simple: el mercado hoy no está comprando certezas, está comprando protección”, advirtió.

Falen también identifica un componente de cautela en el mercado, aunque considera prematuro anticipar un cambio de tendencia en el tipo de cambio. Este comportamiento también se reflejó en las acciones de empresas en la Bolsa de Valores de Lima y en aquellas que cotizan en Wall Street.

De acuerdo con los indicadores de la jornada, las mineras registraron retrocesos: Volcan cayó 4,48%; Minsur, 0,83%; y Nexa Resources Atacocha S.A.A., 7,94%, entre otras. En el sector financiero, también se observaron caídas en las acciones de BBVA (-5,61%), Credicorp (-3,56%) y Scotiabank (-2,78%). En Wall Street, Credicorp Ltd. (BAP) retrocedió 11,49%, Buenaventura descendió 5,76% y el fondo iShares MSCI Peru ETF (EPU), gestionado por BlackRock, cayó 4,85% al cierre de la jornada.

A Wall Street sign in front of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Monday, July 28, 2025. US equity futures climbed along with the dollar after the European Union reached a trade deal with President Donald Trump, and signs mounted that the US and China will extend their truce. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg / Michael Nagle

“Lo que podríamos esperar es que, luego de esta rápida respuesta, el mercado se estabilice conforme se vaya aclarando el panorama y los inversionistas internalicen este escenario […] No vamos a ver subidas grandes, sino movimientos más bien horizontales de las cotizaciones, en una dinámica de ‘wait and see’, hasta que haya mayor claridad y se comiencen a tomar decisiones”, indicó Falen.

En Wall Street, este tipo de ajustes suele observarse con mayor rapidez, señalan desde Fibra Prime, debido a la mayor liquidez y a una reacción más inmediata de los inversionistas. Por ello, los papeles peruanos que cotizan en el exterior suelen dar las primeras señales, que luego se reflejan progresivamente en la Bolsa de Lima.

“Para el inversionista retail, la lectura es que hoy el castigo no responde tanto a resultados empresariales, sino a una mayor percepción de riesgo país asociada al escenario electoral”, concluye Ramos.