Donald Trump rompe protocolos y critica medidas de la FED

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la Reserva Federal (FED) por considerar que el curso alcista de las tasas de interés contrarresta sus esfuerzos por hacer crecer la economía.

"No estoy contento", dijo Trump en una entrevista divulgada este jueves, "porque estamos subiendo y cada vez que subes, ellos elevan las tasas de nuevo".

El mandatario mencionó durante la entrevista que no le importa que sus comentarios le generen críticas pues solo está expresando lo que siempre sostuvo.

"Alguien podría decir: 'Oh, quizás no debió decir eso como presidente'. Nada me importa menos que lo que digan, porque mis puntos de vista no cambiaron" indicó.

Desde el 2017, la Reserva Federal ha subido siete veces las tasas de interés para contener el crecimiento de la inflación y considera, al menos, otros dos aumentos más para lo que queda del año.

El comentario del presidente es inusual debido a que rompe la histórica práctica del poder ejecutivo de abstenerse de opinar sobre las decisiones de la FED, por respeto a la independencia de la entidad.