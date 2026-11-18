DP World Callao alcanzó un nuevo récord histórico al movilizar 200 mil TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) durante octubre de 2026, registrando el mayor volumen mensual de carga contenerizada de su historia.

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La empresa destacó que este resultado representa un nuevo hito para el terminal Muelle Sur y refleja la capacidad de respuesta de sus operaciones, respaldada por inversiones sostenidas en infraestructura, tecnología y equipamiento, así como por el compromiso de sus colaboradores.

El récord se suma a la trayectoria de crecimiento del terminal, que en 2025 superó por primera vez los 2 millones de TEU movilizados en un año, consolidando su contribución a la conectividad del Perú con los principales mercados internacionales.

“Este récord refleja el dinamismo del comercio exterior peruano y la importancia de contar con infraestructura portuaria moderna y eficiente, al servicio del país. Detrás de cada contenedor movilizado hay empresas, empleos y oportunidades de desarrollo que contribuyen al crecimiento de nuestra economía”, señaló Marco Hernández, gerente general de DP World Callao.

Infraestructura para acompañar el crecimiento del comercio exterior

Este nuevo hito también pone en perspectiva los desafíos que enfrenta la infraestructura portuaria nacional ante el crecimiento de los volúmenes de carga, la evolución del tamaño de las embarcaciones y las mayores exigencias de eficiencia de las cadenas logísticas internacionales.

Actualmente, DP World Callao cuenta con un muelle de 1,050 metros de longitud, 10 grúas pórtico y una capacidad instalada de hasta 2.7 millones de TEU anuales. Sin embargo, el crecimiento proyectado de la demanda hace necesario continuar evaluando inversiones que permitan ampliar progresivamente La capacidad operativa para seguir fortaleciendo la conectividad logística del país.

“El crecimiento del comercio exterior plantea nuevos desafíos para la infraestructura portuaria del país. Por eso, buscamos continuar invirtiendo para ampliar la capacidad operativa, anticiparnos a las necesidades del mercado y acompañar el crecimiento de la economía peruana. El desarrollo de infraestructura requiere una visión de largo plazo que permita fortalecer la competitividad del Perú”, agregó Hernández.