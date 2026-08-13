DP World Callao inauguró el sistema Shore Power en el Muelle Sur, convirtiéndose en la primera terminal portuaria de Latinoamérica en ofrecer esta tecnología para buques portacontenedores con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables, certificadas mediante I-REC.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey; Tiemen Meester, Director Global de Operaciones de Puertos y Terminales DP World; Morten Johansen, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de Puertos y Terminales para las Américas DP World; y el CEO de DP World en Perú, Ecuador y Colombia, Carlos Merino; así como del Gerente General de la línea naviera CMA CGM, Javier Moreira Calderón.

Durante la ceremonia se realizó la conexión de la primera nave de la línea naviera CMA CGM (CMA CGM PLATINUM) en utilizar el sistema Shore Power en DP World Callao, marcando un nuevo hito en la operación portuaria del país. Con una capacidad de 13.100 TEU, una eslora de 335 metros y un diseño methanol-ready, esta nave, construida en 2025, representa una nueva generación de buques que incorpora tecnologías orientadas a una navegación más sostenible

“La puesta en operación del Shore Power marca un hito para el sistema portuario peruano y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de una infraestructura portuaria más competitiva y sostenible. En DP World Callao seguiremos impulsando tecnologías que generen valor para nuestros clientes y para el país”, señaló Carlos Merino, CEO de DP World en Perú, Ecuador y Colombia.

La implementación de este sistema se suma a los cerca de US$1.000 millones invertidos por DP World en el Perú durante sus 20 años de operaciones. El proyecto fue impulsado de manera voluntaria como parte de la estrategia de descarbonización de la compañía y su apuesta por incorporar soluciones sostenibles a la operación portuaria.

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Este proyecto se suma a inversiones adicionales por más de US$1.300 millones que DP World considera necesarias para continuar fortaleciendo la infraestructura y ampliar la capacidad del Muelle Sur a más de 4.3 millones de TEU anuales, en respuesta al crecimiento del comercio exterior peruano.

Con la infraestructura del Shore Power, el Puerto del Callao se incorpora al 3% de puertos a nivel global que cuentan actualmente con sistemas Shore Power. En el continente americano, esta tecnología está presente en un grupo limitado de países, entre ellos Canadá, Estados Unidos y ahora Perú. De esta manera, el proyecto representa un nuevo avance en la transición energética del sistema portuario peruano y en la descarbonización del transporte marítimo.

Vale destacar que el sistema Shore Power permite que los buques compatibles se conecten a la red eléctrica desde tierra mientras permanecen atracados, reemplazando el uso de sus motores auxiliares y reduciendo el consumo de combustible y las emisiones durante su permanencia en puerto.

Actualmente, alrededor del 80% de los buques que arriban al Muelle 3 de DP World Callao cuenta con sistemas compatibles con esta tecnología, lo que facilitará su adopción desde el inicio de las operaciones.

El sistema permitirá evitar la emisión de más de 6.300 toneladas de CO₂e al año y reducir en más de 90% las emisiones de NOx, SOx y material particulado generadas por los motores auxiliares durante la permanencia de las embarcaciones en puerto. Asimismo, contribuirá a reducir la contaminación acústica y mejorar la calidad del aire en el Callao.