Con la infraestructura del Shore Power, el Puerto del Callao se incorpora al 3% de puertos a nivel global que cuentan actualmente con sistemas Shore Power. (Foto: GEC)
Con la infraestructura del Shore Power, el Puerto del Callao se incorpora al 3% de puertos a nivel global que cuentan actualmente con sistemas Shore Power. (Foto: GEC)
/ ANTHONY NINO DE GUZMAN
Por Redacción EC

DP World Callao inauguró el sistema Shore Power en el Muelle Sur, convirtiéndose en la primera terminal portuaria de Latinoamérica en ofrecer esta tecnología para buques portacontenedores con energía eléctrica proveniente de fuentes 100% renovables, certificadas mediante I-REC.

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