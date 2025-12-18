DP World, la empresa concesionaria del Muelle Sur del Puerto del Callao marcó un récord histórico para el sistema portuario nacional al movilizar más de 2 millones de TEUs (contenedores de 20 pies).

Esta cifra representa un crecimiento del 22% frente al volumen registrado en el 2023, año previo a la inauguración del Muelle Bicentenario.

Con este logro, DP World en Callao se convierte en el primer terminal del Perú y de la región en alcanzar este volumen en un solo año, consolidando al Puerto del Callao como el más competitivo de la Costa Oeste de Sudamérica.

“Hace apenas una década, los 2 millones de TEUs representaban el volumen total movilizado por todos los puertos del país; hoy, este volumen es alcanzado de manera individual por DP World en Callao, lo cual refleja una profunda transformación estructural del sistema portuario y su rol estratégico en el impulso del comercio exterior peruano”, destacó Carlos Merino, CEO de DP World en Perú, Colombia y Ecuador.

Esta sólida performance operativa se refleja directamente en un impacto económico tangible para el Perú. Según un cálculo estimado de Apoyo Consultoría, solo en 2025, el Terminal Muelle Sur aportó más de US$360 millones al Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

La conmemoración de este logro contó con la participación de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, Además autoridades vinculados al sector portuario.

DP World señaló que este resultado fue posible gracias a la puesta en operación del Muelle Bicentenario, proyecto que demandó una inversión de US$400 millones y permitió incrementar en 80% la capacidad del terminal.