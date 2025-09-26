La operadora chilena de casinos Dreams anunció este miércoles la venta de sus cuatro casinos en Perú a la empresa española Cirsa por US$18 millones.
La venta se confirmó con un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. La firma detalló que sus filiales peruanas Dreams Corporation, Caminos Primavera y Dreams Gaming han acordado vender a Gaming and Services, filial peruano de la sociedad española Cirsa Enterprises, la totalidad de las acciones en las sociedad Sun Nippon Company, Recreativos El Galeón y Dream New York, las cuales operan los casino New York, ubicado en Magdalena del Mar; Luxor ubicado en Surco en Lima; Pachanga, ubicado en San Borja y Mystuc ubicado en Cusco.
Con esta acción, la firma se desprende de casi de la totalidad de su operación en territorio peruano, manteniendo la operación en dos casinos: Fiesta y Pachanga Independencia.
Cabe precisar que la ejecución de la compraventa aún debe ser aprobada por los organismo de competencia pertinentes, aunque Dreams informó que el precio asciende a aproximadamente US$18.000 millones, monto que podría experimentar variaciones por aplicación de ajustes estipulados.
Asimismo, se estima que tendrá un efecto inmaterial en el resultado neto consolidado de Dreams durante este 2025.
