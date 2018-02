El Decreto de Urgencia 003 vencerá el 14 de febrero y con el, las restricciones para que las empresas inmersas en las investigaciones puedan vender sus activos 

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para reemplazar al Decreto de Urgencia 003 contribuirá al crecimiento económico al impulsar la inversión privada, indicó el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, César Peñaranda.

"Un elemento muy importante para lograr el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,9% para el 2018 que proyecta la Cámara de Comercio de Lima (CCL) es la inversión privada y pública, con este proyecto legislativo estaríamos yendo en esa dirección”, apuntó.

Esto, porque según el funcionario, se estarían retomando los grandes proyectos que están paralizados. Además, consideró que el proyecto de ley evitará que las pequeñas y medianas empresas vinculadas a los proyectos paralizados dejen de operar y se pondrá fin al rompimiento de la cadena de pagos.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Edwin Derteano, señaló que está de acuerdo con el proyecto de ley presentado ayer por el Ejecutivo.



“La Asociación Automotriz del Perú está de acuerdo con el proyecto de ley para que no se bloqueen las operaciones de las empresas sin renunciar a sancionar y cobrar”, indicó.



Edwin Derteano destacó que, de esta forma, no se perjudicarían los trabajadores, contratistas, proveedores y el país en general. Asimismo, se mostró a favor de sancionar a los malos directivos que han incurrido en hechos delictivos, más no a las empresas.



VIGENCIA

El Decreto de Urgencia 003 vencerá el 14 de febrero y con el, las restricciones para que las empresas inmersas en las investigaciones puedan sus vender activos en el país y el exterior.

Lea más noticias de Economía en...