Mientras que en el mercado de equipos de manipulación de carga las órdenes de compra cayeron 10% en 2020 -según la base de datos de WITS, Asociación de Montacargas más grande del mundo- la división industrial de Mitsui Automotriz, Mitsui Montacargas, logró sacarle la vuelta a la coyuntura y crecer a un ritmo de 13%.

Cristhian Cueva, su sub gerente del Área Industrial de la compañía, sostiene que este buen comportamiento estuvo soportado por los sectores de supermercados, alimentos, agroindustrial y farmacéutico que, al ser considerados esenciales, no frenaron sus operaciones durante la pandemia y se mantuvieron activos en canales físicos y on line.

Lograr repuntar en un mercado que decrece significa quitar participación a otros, y eso fue lo que exactamente pasó con la compañía, que importa y representa las marcas Toyota, Raymond y BT (pronto a comercializarse solo como Toyota).

“Logramos por quinto año consecutivo consolidar nuestra posición de líder y avanzar 1,5%, alcanzando al cierre del 2020 un ‘market share’ total de 22,2%, en la división de equipos contrabalanceados de combustión y eléctrico 20,5%, y 26% en equipos eléctricos para almacenes. Además en apiladores llegamos a tener 37,1%”, detalla.

Afirma que esto significa un gran logro, considerando que esta es una actividad muy competitiva que ya llega a importar casi 60 marcas de montacargas, con una penetración de equipos de origen chino de 32,6% al cierre de 2020.

PROYECCIÓN

Para este año, Cueva confiesa que la proyección es mantener el liderazgo y repetir, como mínimo, el crecimiento de 13% de 2020, empujado por lo sectores clave en pandemia, el comercio online y su oferta de valor con nuevos equipos acorde a tendencias mundiales, entre otros.

Así, detalla que lanzarán una innovadora forma de hacer picking de alto desempeño a fin de aumentar la productividad en los procesos y mejorar la ergonomía reduciendo la fatiga del operador, gracias al equipo order picker Toyota OSE250 con la tecnología T-Mote.

Estos equipos, por ejemplo, bien pueden ser usados en los almacenes de última milla o dark store, que ante el repunte del e-commerce seguirán aumentando al igual que la demanda de montacargas.

“En estos dark stores, a diferencia de almacenes centrales, la tendencia es tener alturas de hasta cuatro metros para que el picking y packing sean más rápidos”, explica.

Además, en materia de soluciones en energía, Toyota lanzará nuevas baterías de litio-ion que son tres veces más duraderas y 30% más eficientes que las baterías de plomo ácido, lo que genera ahorro de costos y mayor seguridad. También seguirán ayudando a sus clientes a reducir costos con el uso de sistema de telemetría.

“Tenemos casi 80 equipos en stock con casi 20 modelos diferentes customizados para el mercado peruano, con los cuales atendemos a todos los sectores productivos que necesitan mover mercancías como supermercados, industrial, alimentos, agrícola, logística, producción, plásticos, entre otros”, acota.

DIVERSIFICACIÓN

El ejecutivo comenta que como parte de la diversificación la compañía también se ha adecuado a las nuevas demandas de sus clientes, con servicios in house. “El año pasado obtuvimos, por ejemplo, un contrato de servicio de este tipo para casi 120 equipos atendidos las 24 horas y el mes pasado sumamos 20 más”, enfatiza.

Mitsui Montacargas, además, fortalecerá sus sucursales en Chiclayo y Arequipa. En esta última ciudad están trasladando su operación a Megacentro con una ubicación de mayor área y más cerca a sus clientes.

En tanto, en la sede de Lurín implementarán un área de pruebas y test para nuevos equipos y también funcionará como espacio de aprendizaje para operadores de equipos.

“La mayoría de nuestras ventas se concentraron en Lima por la pandemia, pero los centros de provincia han sido de gran ayuda para descentralizar el servicio con llegadas más rápidas para solucionar temas técnicos de los equipos”, asevera.