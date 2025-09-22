Economía 2025: un año de contrastes que marcarán las elecciones del 2026, ¿qué sectores avanzan y cuáles muestran una ralentización?

En ese contexto, la consultora Macroconsult trazó el marco en el que se moverán los candidatos, al exponer la dinámica diferenciada de los sectores económicos durante la primera mitad del año y anticipar el escenario económico que acompañará las contiendas.

En el informe Claves para el Planeamiento 2026, la consultora traza un mapa de desempeño sectorial, unos avanzan, otros se estancan o retroceden: la agroexportación, el transporte, la construcción y el sector financiero mostraron un avance en el primer semestre del año; la agricultura orientada al mercado interno, la manufactura vinculada a inversión y el subsector hidrocarburos retrocedieron; la pesca, la manufactura de consumo y alojamiento y servicios, se desaceleraron; mientras que el comercio y la minería metálica se mantuvieron estables [ver infografía].

“Lo que esperamos con el correr de los meses es que haya números de crecimiento un poco más bajos, porque la base de comparación del año pasado es bastante alta. El cuarto trimestre del 2024 estuvo encima del 4% y este año, simplemente por efecto de comparación, estaría más cerca de 2%”, explica Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult.

Minería: motor en transición

La minería metálica creció 2,3% en la primera mitad del año, apoyada en el aumento de la producción de cobre (3,4%) y zinc (14,2%). No obstante, el próximo año se prevé una normalización de los volúmenes que desacelerará el ritmo. “El sector depende de proyectos para que haya un incremento importante. Pero el próximo año no tenemos nuevos, solamente queda algo de la ampliación de Toromocho”, advierte Jiménez.

Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Peru Copper Corporation, subraya que los precios internacionales jugaron a favor. En el semestre, las ventas de cobre, molibdeno y plata avanzaron 4%, 7% y 15%, respectivamente, frente a 2024. “Vamos a estar en un 6% por encima de lo que se tenía un año atrás”, proyecta Jacob. De todos modos, reconoce que la minería ilegal continúa siendo el principal problema del sector.

Agroexportación al alza

El sector agrícola creció 2,8% en el primer semestre, impulsado por la agroexportación y condiciones climáticas favorables que elevaron los rendimientos. Sin embargo, la sobreproducción en algunos cultivos presionó a la baja los precios.

Camposol reportó ventas de US$ 222 millones, lo que representa un crecimiento de 22% frente al primer semestre de 2024, con un Ebitda de US$ 67 millones y un margen de 30%. “Logramos incrementar nuestros volúmenes vendidos en 38%, impulsados principalmente por un crecimiento de 50% en arándanos respecto al año anterior”, detalló su CEO, Ricardo Naranjo.

Para Daniel Bustamante Canny, director comercial de Cerro Prieto, el reto es claro: “Un desafío significativo es poder colocar la creciente oferta exportable en mercados o clientes que añadan valor”.

Construcción e inmobiliario: dos velocidades

Otro sector que mantiene un ritmo importante es la construcción, con un avance de 4,9% en el primer semestre. El impulso se notó en las productoras de cemento y las inmobiliarias. Unacem cerró con despachos similares a 2024, pero con dinamismo en la autoconstrucción y la vivienda inmobiliaria: creció 3,5% en concreto y 4,3% en cemento. “El canal de obra pública se redujo, pero fue compensado por el sector privado”, explica Gabriel Barrio, gerente comercial.

Holcim Perú, por su parte, fortalece líneas de negocio como agregados industriales, cemento blanco, prefabricados, morteros y cal. Su CEO, Norberto Ledea, aseguró que el país es un “terreno fértil para la construcción moderna y sostenible”.

En el segmento inmobiliario, V&V Grupo Inmobiliario reportó alta demanda en distritos de Lima Moderna, comprendida por Jesús María, Lince y San Miguel, entre otros. Aunque la preferencia está en unidades pequeñas, la empresa logró crecer más de 15% en el semestre.

Comercio con estabilidad

El comercio creció 3,2% en la primera mitad del año. A nivel ‘retail’, los centros comerciales incrementaron sus ventas en 8% respecto a 2024, según José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), pese a cierres temporales en febrero y marzo por revisiones de seguridad.

De cara al último trimestre, el sector se perfila como uno de los motores. Con campañas como el Día del Shopping, se esperan más de 4 millones de visitantes en dos días y ventas por S/ 2.950 millones solo en septiembre. “A partir de ahí, esperamos un cierre de año muy positivo, con tasas de crecimiento cercanas a los dos dígitos en el último trimestre”, adelantó Contreras.

Pesca se enfría

La pesca muestra signos de desaceleración: creció 5% entre enero y junio, pero cerraría 2025 con apenas 1,8% y retomaría un avance acelerado en el 2026, según Macroconsult. Aun así, las exportaciones pesqueras y acuícolas para consumo humano directo repuntaron hasta julio en 75,1% en valor y 56,9% en volumen, informó Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI. Sin embargo, advierte que estos resultados deben tomarse con cautela, ya que se comparan con un 2024 negativo para dicha línea de negocio. En ese periodo, el principal rubro, el congelado, cayó más de 29% respecto a 2023.

Perspectivas para el 2026

Macroconsult proyecta que, en un escenario neutral —con baja volatilidad y sin candidatos radicales—, la economía crecerá 2,7% en 2026. Sin embargo, el rumbo dependerá del desenlace electoral. “Ante un escenario radical, las industrias más afectadas serían las ligadas a la inversión, como la construcción y la manufactura de bienes relacionados a la construcción”, señala Jiménez.

El empresariado pide certezas. “Esperamos que se respeten las reglas establecidas y que los políticos no distorsionen los conceptos para fines electorales”, indica Bustamante Canny de Cerro Prieto.

Jacob añade que la ejecución de proyectos mineros dependerá del respaldo de autoridades y comunidades: “Es necesario que apoyen el proyecto para que siga avanzando y llegue a buen término”.

Desde la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Miranda advierte que los planes de gobierno deberán incluir temas sensibles como la pesca ilegal —que procesa hasta 150.000 toneladas de pota y anchoveta de forma clandestina— y la modernización de los desembarcaderos pesqueros, que aún operan con infraestructura de hace medio siglo.

En construcción, Unacem observa con optimismo los próximos años y apuesta por grandes proyectos de infraestructura como el Anillo Vial Periférico, el Puente Santa Rosa, la nueva Carretera Central y las líneas 2 y 4 del Metro de Lima. V&V, por su parte, planea mantener el ritmo con nuevos proyectos en Lima Moderna, dada su resiliencia frente a la incertidumbre política.

En comercio, Macroconsult proyecta un crecimiento moderado de 2,8%, mientras que la ACCEP espera una consolidación del sector ‘retail’, con un avance de entre 7% y 10% gracias a la expansión de centros comerciales en provincias, lo que generaría unas 60 millones de visitas mensuales.