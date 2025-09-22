Maritza Saenz
Economía 2025: un año de contrastes que marcarán las elecciones del 2026, ¿qué sectores avanzan y cuáles muestran una ralentización?
La economía peruana se mantiene en la senda de crecimiento en 2025, con un avance de 3,5% en el primer semestre, pese a la inestabilidad política interna y a los conflictos internacionales como la guerra arancelaria de Estados Unidos. A menos de cuatro meses de cerrar el año, el país se aproxima a las elecciones presidenciales de 2026, un proceso que podría redefinir las expectativas de inversión, el consumo y el diseño de las políticas públicas.

