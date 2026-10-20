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Resumen

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De cara al 2027, el escenario contempla una mejora moderada del crecimiento, hasta 3,3%.
De cara al 2027, el escenario contempla una mejora moderada del crecimiento, hasta 3,3%.
Por Maritza Saenz

Citi elevó su proyección de crecimiento para el Perú de 2,9%, estimada en julio, a 3,1% en su más reciente exposición de perspectivas globales y para América Latina. Con esta revisión, el país se ubicaría como la cuarta economía de mayor crecimiento al cierre del año, por detrás de República Dominicana, Panamá y Costa Rica.

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