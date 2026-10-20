Citi elevó su proyección de crecimiento para el Perú de 2,9%, estimada en julio, a 3,1% en su más reciente exposición de perspectivas globales y para América Latina. Con esta revisión, el país se ubicaría como la cuarta economía de mayor crecimiento al cierre del año, por detrás de República Dominicana, Panamá y Costa Rica.

De acuerdo con Citi, entre los principales riesgos para el país figuran la caída de la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori, a poco tiempo del inicio de su gobierno, y el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño. Pese a estos factores, el banco mantiene una perspectiva favorable para la economía peruana en el corto plazo.

“A pesar de la caída reciente de popularidad del gobierno y los retos que se enfrentan por el fenómeno de El Niño, seguimos viendo una economía con un crecimiento superior al 3%, como lo ha tenido. Eso es una buena noticia […] Estamos conscientes de que (la proyección de este año) es superior al consenso, pero nos mantenemos optimistas de que la mayor confianza de la inversión que hemos visto puede materializarse hacia el 2027 y que esta reducción en la popularidad de la presidenta y del gobierno no se traduciría a una caída de la inversión”, señaló Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina.

El optimismo del banco incorpora los posibles efectos del fenómeno de El Niño en sus expectativas económicas. Aun así, el Citi se mantiene confiado en que el dinamismo de la economía peruana continuará. En cuanto a la inversión, Revilla destacó la solidez fiscal del país como uno de los factores que respaldan sus fundamentos macroeconómicos.

“Que el Perú tenga una deuda de cerca de 33% del PBI es realmente extraordinario y una gran fortaleza que mantiene anclados los fundamentos macroeconómicos del Perú y que se diferencia enormemente de los países del mundo. Los inversionistas le ponen atención a este tipo de medidas, y siguen viendo que Perú mantiene en la parte fiscal y monetaria enorme disciplina que en este mundo es un diferenciador importante”, agregó.

Inflación y tasa de interés

Para el cierre del 2026, Citi proyecta una inflación de 3,7%, una tasa de interés de 4,25% y un tipo de cambio de S/3,45 por dólar.

De cara al 2027, el escenario contempla una mejora moderada del crecimiento, hasta 3,3%. Sin embargo, la inflación se mantendría por encima de la meta, en 3,3%, mientras que la tasa de interés subiría a 5,0% y el tipo de cambio llegaría a S/3,55 por dólar.

Según Citi, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) podría elevar su tasa de referencia en la segunda mitad del 2027, en un contexto de mayor fortaleza de la actividad económica.

“Si la actividad económica se mantiene dinámica, incluso si Perú crece igual que este año o un poquito mejor, entonces el Banco Central podría empezar a incrementar marginalmente la tasa en la segunda mitad del 2027. Si el crecimiento acaba siendo más bajo que nuestra proyección de 3,3%, la tasa podría mantenerse en el terreno actual por más tiempo hacia adelante”, explicó Revilla.

Por otro lado, el economista consideró que la volatilidad del tipo de cambio no se ha trasladado significativamente a la inflación, gracias a la fortaleza del sol. En ese sentido, señaló que el incremento de los precios responde principalmente a factores coyunturales, cuyos efectos esperan que sean transitorios.

Perspectivas para América Latina

Al igual que otros países de América Latina, el Perú se beneficia no solo de sus fundamentos macroeconómicos, sino también de factores externos. La región se encuentra relativamente alejada de los principales conflictos geopolíticos, lo que puede atraer capitales de inversionistas interesados en diversificar sus inversiones.

A ello se suma la oportunidad que representa la reconfiguración del comercio global. América Latina puede abastecer a Estados Unidos y otros mercados de materias primas, commodities y productos manufacturados de bajo y mediano valor agregado, en un contexto en el que las economías buscan reducir su dependencia comercial de China y otras regiones.

“América Latina se encuentra idealmente posicionada para beneficiarse de la reconfiguración del comercio global. Si Estados Unidos está tratando de desacoplar de China y de Europa o de Asia y de Europa, América Latina provee lo que Estados Unidos y el mundo necesita en materia de materias primas, commodities, manufactura, de bajo y mediano valor agregado”, afirmó.

Asimismo, Revilla destacó que varios de los partidos que han llegado al poder en la región, especialmente en países andinos como el Perú y Colombia, mantienen una postura favorable a la inversión y los negocios.