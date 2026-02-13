Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El consumo privado y la construcción continúan siendo los principales motores del crecimiento económico, pese a la moderación del sector minero. Foto: Andina.
El consumo privado y la construcción continúan siendo los principales motores del crecimiento económico, pese a la moderación del sector minero. Foto: Andina.
Por Maritza Saenz

La economía peruana habría cerrado el 2025 con resultados positivos y esta tendencia se mantendría al inicio del 2026. Según indicó Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del BCR, el ente emisor “espera un crecimiento de alrededor de 3,2%” en enero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding
Perú

Cineplanet y más locales de Intercorp son clausurados por Municipalidad de Miraflores: esta es la denuncia del holding

Petro-Perú: Entre 954 y 1.550 trabajadores dejarán la empresa según plan de reducción de personal aprobado ayer
Economía

Petro-Perú: Entre 954 y 1.550 trabajadores dejarán la empresa según plan de reducción de personal aprobado ayer

Equans, la empresa detrás de las sedes de los Panamericanos, advierte riesgo en contratos clave, ¿qué proyectos se frenarían?
Perú

Equans, la empresa detrás de las sedes de los Panamericanos, advierte riesgo en contratos clave, ¿qué proyectos se frenarían?

Empresas familiares ganan peso en la economía peruana: concentra más de la mitad de las ventas del país, según estudio
Perú

Empresas familiares ganan peso en la economía peruana: concentra más de la mitad de las ventas del país, según estudio