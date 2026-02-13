La economía peruana habría cerrado el 2025 con resultados positivos y esta tendencia se mantendría al inicio del 2026. Según indicó Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del BCR, el ente emisor “espera un crecimiento de alrededor de 3,2%” en enero.

Respecto al desempeño sectorial, explicó que las actividades no primarias —que agrupan industria y manufactura, construcción, comercio y servicios— mostrarían tasas de crecimiento importantes, especialmente la construcción.

En contraste, dentro de las actividades primarias —que comprenden minería, agricultura y pesca— el sector pesquero registró una caída.

¿Cómo le fue a la economía en diciembre?

Montoro precisó que el Perú habría crecido alrededor de 3,4% en 2025. En diciembre se observó una ligera contracción del producto primario, debido al menor desempeño de la minería y los hidrocarburos. En contraposición, construcción destaca en el sector no primario, gracias al consumo de cemento.

El empleo formal también cerró el año con resultados favorables: el empleo formal privado avanzó 4,7% y la masa salarial formal aumentó 6,8%.

Este panorama es recogido por los agentes económicos, cuyas expectativas se mantienen en el tramo optimista a un horizonte de tres meses.

Expectativas macroeconómicas

En cuanto a la inflación, detalló que en enero la tasa mensual fue de 0,10%, mientras que la inflación subyacente —sin alimentos ni energía— se ubicó en 0,04%. Con ello, la inflación total a 12 meses aumentó de 1,5% en diciembre a 1,7% a enero.

Asimismo, las expectativas de inflación a 12 meses se redujeron de 2,1% en diciembre a 2% en enero, ubicándose en el centro del rango meta.

Sobre los términos de intercambio, que el BCR calificó como “excepcionales”, Montoro señaló que, si bien los precios son volátiles, existen “factores estructurales que permitirían que se mantengan elevados por un periodo prolongado”. Entre ellos, destacó la alta demanda de cobre asociada a la transición energética y la apreciación de metales preciosos como el oro y la plata, sin descartar episodios de volatilidad en el corto plazo.