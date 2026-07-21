PBI en junio mostraría mayor crecimiento que en mayo pues prevemos un menor impacto del FEN. Foto: GEC.
PBI en junio mostraría mayor crecimiento que en mayo pues prevemos un menor impacto del FEN. Foto: GEC.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, el PBI creció 1,8% en mayo respecto de igual mes del 2025, registrando su tasa de expansión más baja de los últimos seis meses, según cifras del INEI. Este resultado fue menor a lo estimado por la entidad bancaria de 2,3% y al 3,1% esperado en promedio por el consenso de analistas de Bloomberg.

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