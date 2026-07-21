De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, el PBI creció 1,8% en mayo respecto de igual mes del 2025, registrando su tasa de expansión más baja de los últimos seis meses, según cifras del INEI. Este resultado fue menor a lo estimado por la entidad bancaria de 2,3% y al 3,1% esperado en promedio por el consenso de analistas de Bloomberg.

La desaceleración respecto del crecimiento de 3.6% registrado durante el primer cuatrimestre era esperada, considerando los efectos del fenómeno de El Niño (FEN) sobre los sectores Pesca, Manufactura Primaria y Agropecuario , sectores que en conjunto le restaron alrededor de 2 puntos porcentuales (p.p.) al PBI de mayo. Por su parte, los sectores vinculados a la demanda interna continuaron con su evolución positiva, creciendo 5.0%, resaltando los sectores Construcción, Comercio y Manufactura No Primaria.

Para junio, Scotiabank estima que el impacto del FEN sobre el PBI habría sido menor, de cerca de 1 p.p., considerando tanto el menor desembarque de anchoveta, así como la afectación de la producción agrícola debido a los menores rendimientos.

De esta manera, la economía peruana habría cerrado el segundo trimestre del 2026 con un crecimiento de alrededor de 3,0%, por debajo del 3,5% del primer trimestre del 2026. Cabe resaltar que estacionalmente el segundo trimestre es el de mayor participación de los sectores primarios dentro del PBI por lo que, de continuar los efectos del FEN sobre la economía en los próximos meses, su incidencia sobre el PBI Total sería menor.

Evolución del PBI durante mayo

En marzo del 2026 se inició un fenómeno de El Niño Costero de magnitud “débil”, el cual ha evolucionado hacia uno de magnitud “fuerte” actualmente, el mismo que se mantendría hasta abril del 2027, según proyecciones de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN).

En ese contexto, el sector Agropecuario (+0.1%) se vio afectado por las mayores temperaturas que generaron condiciones adversas para cultivos orientados al mercado interno como aceituna, quinua, cebolla, entre otros.

Lo anterior fue parcialmente compensado por la mayor producción de arroz y caña de azúcar debido a mayores áreas cosechadas. De otro lado, los cultivos de agroexportación también mostraron una caída, aunque en menor magnitud que los dirigidos al mercado interno, resaltando la menor producción de cacao y café debido a la mayor humedad que afectó los rendimientos, parcialmente contrarrestado por la mayor producción de arándano y uva.

El sector Minería e Hidrocarburos (+2,6%) creció luego de tres meses de caída, resaltando la mayor producción de hierro (+181,1%), beneficiada por un efecto estadístico pues en mayo del 2025 la producción de Shougang cayó por un incidente operativo, estaño (+15,0%), por el aumento de la producción de Minsur- y cobre (+2,6%), por los mayores niveles de extracción de Antamina y Cerro Verde, entre otros.

De otro lado, la producción de gas natural (+14,2%) y líquidos de gas natural (+10,4%) se recuperaron, luego que se vieran afectadas en marzo por el incidente en el gasoducto de Camisea y en abril por el mantenimiento de planta de exportación de gas natural licuado de Perú LNG.

El sector Construcción (+4,7%) continuó con su evolución positiva, aunque a un menor ritmo que en meses anteriores, pues si bien continuó el dinamismo del consumo interno de cemento (+8,0%), impulsado por el incremento de la autoconstrucción, del mercado inmobiliario formal y de la inversión privada, la inversión pública medida a través del Avance Físico de Obras (-4,7%) cayó, básicamente por el menor nivel de inversión en obras públicas del Gobierno Nacional, parcialmente contrarrestados por la mayor ejecución de los gobiernos regionales y municipalidades.

El sector Comercio (+6,9%) fue impulsado por el crecimiento del empleo formal, el aumento en los ingresos, la mejora de la confianza del consumidor y el mayor acceso a créditos de consumo. A nivel desagregado, resaltaron las ventas récord de vehículos nuevos, así como la tendencia creciente de ventas minoristas, en especial de supermercados, farmacias, tiendas de mejoramiento del hogar y tiendas por departamento.

El sector Servicios (+3,4%) en conjunto mostró una evolución positiva, pero a diferentes velocidades. El rubro Alojamiento y Restaurantes (+5,1%) fue el más dinámico gracias a la tendencia creciente del consumo privado que benefició el gasto en alimentos fuera del hogar. Por su parte, Servicios Empresariales (+3,5%) fue impulsado por la mayor demanda de servicios de investigación de mercado y encuestas -en el marco del proceso electoral-, servicios de vigilancia, servicios de contabilidad y asesoría legal, entre otros.

Entre los rubros menos dinámicos estuvieron Telecomunicaciones (+0,7%), pues la mayor demanda por servicios de internet fue contrarrestada por el menor uso de servicios de telefonía; y Trans

Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva por cinco años más.

porte (+2,4%), dado que el mayor tráfico de transporte terrestre de pasajeros y de carga, fue parcialmente contrarrestado por el menor dinamismo de transporte de pasajeros por vía aérea, así como por la caída de transporte de carga en ferrocarril.