En el tercer trimestre del 2025, la economía peruana registró un crecimiento del PBI cercano al 3,5% interanual, informó Credicorp.

El resultado se vio impulsado por elevados términos de intercambio, la recuperación sostenida del empleo formal y una inflación dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta última se desaceleró ligeramente y cerró el trimestre en 1,4% interanual (frente al 1,7% del segundo trimestre del 2025), acumulando diez meses consecutivos por debajo del punto medio del rango meta (1%-3%).

Por otro lado, el holding, conformado por BCP, BCP Bolivia, Mibanco, Mibanco Colombia, Grupo Pacífico, Prima AFP, Credicorp Capital y Krealo, reportó que la utilidad neta atribuible a Credicorp se incrementó en 14.1% año a año (AaA), alcanzando S/1.738.7 millones, lo que se traduce a un ROE de 19.6%. Estos resultados fueron impulsados por las contribuciones de todas las líneas de negocio.

“Estos resultados se deben al crecimiento saludable de la cartera de colocaciones, un costo de fondeo estable y mejoras continuas en la calidad de la cartera. El margen neto por intereses (NIM) ajustado por riesgo alcanzó un récord del 5.5%, mientras que la eficiencia evolucionó de acuerdo con lo esperado”, señaló Alejandro Pérez-Reyes, CFO de Credicorp.

El holding también resaltó la capacidad de crear plataformas escalables y cada vez más inclusivas. “Nuestro enfoque es claro: ejecutar con disciplina, seguir expandiendo soluciones digitales de alto impacto y consolidar un modelo capaz de rendir y prosperar en cualquier ciclo económico”, afirmó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

En ese sentido, la compañía destacó que Yape, representó el 20% de los ingresos frente al 7% del tercer trimestre del 2024 y que la aplicación cuenta con 15.5 millones de usuarios. “Estamos ampliando la inclusión financiera a la vez que profundizamos la monetización en todo nuestro ecosistema. Yape alcanza ahora los 15.5 millones de usuarios, lo que equivale al 82% de la PEA, y representa el 6.6% de los ingresos totales ajustados por riesgo de Credicorp, lo que demuestra la eficacia de nuestro modelo en constante evolución”, agregó Ferrari.

En términos de inclusión, BCP y Yape incluyeron financieramente a 200 mil personas durante el tercer trimestre del 2025. acumulando más de 6.3 millones desde el 2020. Además, más de 3.4 millones de personas desembolsaron al menos un préstamo a través de Yape, de las cuales el 30% obtuvo su primer crédito en el sistema financiero formal.

Mibanco y BCP desembolsaron créditos a más de 729 mil y 1 millón de clientes pyme, respectivamente, por un monto acumulado de S/11.812 millones y S/14.309 millones al cierre del tercer trimestre del 2025. En cuanto a financiamientos sostenibles, BCP desembolsó US$2.130 millones al cierre de agosto.